Расследования

В Волгоградском облсуде попросили не называть фашистом обвиняемого в убийстве иностранного студента

Расследования 12.10.2021 11:35
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12.10.2021 11:35


Адвокат Виталия Васильева, обвиняемого в убийстве 17-летнего иностранного студента, совершенном в Волгограде из-за национальной ненависти, заявила в зале суда о недопустимости называть ее подзащитного фашистом. Она также озвучила длинную заготовленную речь на тему фашизма и вспомнила, что российский народ всегда отличался милосердием, а в уголовном праве нет принципа «око за око, зуб за зуб», сообщает ИА «Высота 102».
В зале Волгоградского областного суда сегодня продолжаются прения сторон по делу об убийстве 17-летнего Тимура Гаврилова. Запрошенное гособвинением наказание в виде 20 лет колонии строгого режима адвокат посчитала слишком жестким и суровым. В защитной речи она попросила суд признать перечисленные в материалах дела грамоты и медали Васильева, его публичные извинения перед матерью убитого и частичное возмещение вреда смягчающими обстоятельствами. Сторона защиты также обратила внимание суда на активное способствование раскрытию преступления.

Помимо прочего, адвокат просила суд прекратить уголовное дело по обвинению Васильева в хранении огнестрельного оружия по ч.2 ст. 222 УК РФ за отсутствием состава преступления. Защита попросила учесть, что арсенал, по версии следствия собранный Васильевым, хранился в гараже и к нему имели доступ братья подсудимого.
«По этическим соображениям не могу просить конкретного наказания, но прошу, чтобы оно было справедливым», – подытожила адвокат. Васильев после выступления своего защитника заявил, что поддерживает его позицию и добавить ему от себя нечего. Речью адвоката и подсудимого Виталия Васильева завершились прения сторон, начавшиеся в Волгоградском областном суде 5 октября 2021 года. Последнее слово Виталий Васильев озвучит на следующем заседании 26 октября.

Напомним, суд на Васильевым, обвиняемым по трем статьям УК РФ, начался в мае текущего года. На первое заседание в Волгоград из Азербайджана прибыла мать убитого студента Ирина Гаврилова. Васильев попытался извиниться, заявив, что сожалеет о случившемся и готов компенсировать ущерб. Однако женщина его извинения не приняла. На сегодняшний процесс Ирина Гаврилова, которая живет в другой стране, не приехала. На прошлом заседании гособвинение потребовало для Васильева 20 лет лишения свободы, представитель матери убитого настаивал на пожизненном заключении.
По данным следствия, вечером 12 июня прошлого года Васильев, испытывая неприязнь, ненависть и нетерпимость к лицам определенной национальности, увидел несовершеннолетнего студента медицинского вуза Тимура Гаврилова, уроженца Азербайджана. Он напал на парня в безлюдном месте и причинил ему более 20 ножевых ранений в различные части тела. Потерпевший скончался на месте происшествия. Васильев сбежал с места происшествия, его задержали 21 июня 2020 года в городе Смоленске, когда он пытался покинуть территорию России.
В ходе расследования удалось установить, что обвиняемый приобрел почти два десятка холостых патронов, а также карабин под патрон светозвукового действия, который впоследствии переделал под стрельбу боевыми патронами. Свой арсенал он хранил в гараже своего двоюродного брата, с которого взял слово, что тот, при необходимости, предпримет меры к его сокрытию и сохранности. Брат Васильева, полностью признавший свою вину в содеянном и заключивший со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, осенью прошлого года осужден по ст.316 УК РФ (укрывательство преступления). Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

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