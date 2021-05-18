Расследования

«Ты сына мне верни!»: мать зарезанного студента Волгоградского медуниверситета потребовала смертной казни для убийцы (ВИДЕО)

Расследования 18.05.2021 11:47
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18.05.2021 11:47




Драматические события разворачиваются в эти минуты в Волгоградском областном суде, где начался громкий процесс об убийстве 17-летнего студента Волгоградского медуниверситета. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на суд из Азербайджана приехала мама убитого студента Ирина Гаврилова. На суде она была допрошена в качестве потерпевшей. Ирина Гаврилова, одетая в черное,  заявила, что требует смертной казни для убийцы своего сына Тимура. «Я не знаю законов России, но такие люди, которые убивают по цвету кожи, не должны жить на земле. Мой сын был у меня единственным. Он закончил школу на отлично, много чего знал, хорошо разбирался в технике. Он был домашним ребенком. Уважал всегда старших – это такое кавказское воспитание. У него было очень большое сердце – он многим помогал, у него было много друзей в Азербайджане», - еле сдерживая слезы, говорит женщина. Находящийся на скамье подсудимых Виталий Васильев, несмотря на ее протесты,  просит разрешения обратиться к убитой горем матери. «Ирина Васильевна, прошу прощения и искренне сожалею. Понимаю, что причинил вам много боли. Готов компенсировать ущерб», - заявил он. 
Но женщина его прервала: «Ты мне сына верни! Сними эту майку (на майке крупными буквами написано – «Россия», прим. ред. ИА «Высота 102»). Ты не достоин ее носить! Ты не достоин России!». Женщина также выразила возмущение тем обстоятельством, что ранее Виталий Васильев просился под домашний арест. «Он что, окошко в школе разбил? Какой домашний арест?», - негодовала она. 
На суде от представителя потерпевшей, которой признала Ирина Гаврилова, был заявлен иск о возмещении компенсации морального ущерба с подсудимого в размере 2 миллионов рублей. Мама убитого студента просит, чтобы этот иск был приобщен к уголовному делу и его разрешили вместе с оглашением приговора. 

На суде также были заслушаны показания родного брата Васильева. Андрей Васильев сообщил, что не замечал никаких странностей в поведении родственника и не слышал, чтобы тот высказывал неприязнь к лицам другой национальности. "Он сидел по ночам в компьютере", - пояснил он. Двоюродный брат подсудимого Максим Смирнов, который помогал Васильеву в подготовке преступления и уже получил за это судимость, в суд не явился. Следующее заседание состоится 27 мая. 
Напомним, накануне руководитель управления СУ СКР по Волгоградской области Василий Семенов встретился с мамой 17-летнего иностранного студента, которого зверски убили в центре Волгограда в июне прошлого года. Ей передали личные вещи сына, обнаруженные на месте убийства и в общежитии, где он проживал. Перед судом по обвинению в этом жестоком преступлении предстал житель Волгограда Виталий Васильев. Он признал вину в убийстве. 
Васильев, напомним, обвиняется по трем статьям УК РФ - убийство, совершенное по мотивам национальной ненависти; незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору; незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ. Это уголовное дело насчитывает 12 томов.
По данным следствия, вечером 12 июня прошлого года Васильев, испытывая неприязнь, ненависть и нетерпимость к лицам определенной национальности, увидел несовершеннолетнего студента медицинского вуза, уроженца Азербайджана. Он напал на парня в безлюдном месте и причинил ему более 20 ножевых ранений в различные части тела. Потерпевший скончался на месте происшествия.

По информации СУ СКР по Волгоградской области, это особо тяжкое преступление, совершенное в условиях неочевидности, было раскрыто за неделю. Расследование велось круглосуточно, а результаты следственных и оперативных мероприятий ежедневно заслушивались на межведомственных совещаниях. Этим делом занималась следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи и следователи-криминалисты областного управления СКР, а также оперативные сотрудники регионального Главка МВД и УФСБ России по Волгоградской области. Существенную помощь оказали специально прибывшие в Волгоградскую область следователи-криминалисты Главного управления криминалистики центрального аппарата Следственного комитета России. Злоумышленник был задержан 21 июня 2020 года в  Смоленске – в этот момент на такси он пытался покинуть территорию России.
В ходе расследования также удалось установить, что Васильев приобрел почти два десятка холостых патронов, а также охолощенное оружие – карабин под патрон светозвукового действия, который впоследствии переделал под стрельбу боевыми патронами. Свой арсенал он хранил в гараже своего двоюродного брата, которого не только поставил в известность об этом, но и взял с родственника слово, что тот при необходимости  предпримет меры к его сокрытию и сохранности. После совершения убийства студента  злоумышленник потребовал от брата, чтобы он вывез из гаража оружие и взрывчатые вещества и спрятал на пустыре, закопав их в специально приготовленной для этого яме. Позднее тайник был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов.
Брат фигуранта уголовного дела, полностью признавший свою вину в содеянном и заключивший со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, осенью прошлого года осужден по ст.316 УК РФ (укрывательство преступления). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Видео объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области. 

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