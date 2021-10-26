Убийца иностранного студента озвучил последнее слово на суде в Волгограде





Прения сторон по делу Виталия Васильева, обвиняемого в зверском убийстве 17-летнего иностранного студента Тимура Гаврилова, завершились в Волгоградском областном суде. Подсудимый озвучил лаконичное последнее слово, в котором извинился перед матерью убитого и заявил о готовности выплатить компенсацию по гражданскому иску, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

«Ваша честь, я хочу еще раз выразить извинения перед потерпевшей стороной, и также я хочу сказать, что готов оплачивать иск, если у меня будет такая возможность», – сказал Васильев.

Суд огласит приговор Васильеву завтра, 27 октября. Напомним, государственный обвинитель Владимир Мосин, назвавший преступление «чудовищным», потребовал приговорить обвиняемого к 20 годам колонии строгого режима. Мать убитого Ирина Гаврилова и ее представитель настаивают на пожизненном заключении Васильева.

Адвокат на предыдущем заседании посчитала запрошенное наказание слишком жестким и суровым. В защитной речи она попросила суд признать перечисленные в материалах дела грамоты и медали Васильева, его публичные извинения перед матерью убитого и частичное возмещение вреда смягчающими обстоятельствами. Сторона защиты также обратила внимание суда на активное способствование раскрытию преступления. Помимо прочего, адвокат просила суд прекратить уголовное дело по обвинению Васильева в хранении огнестрельного оружия по ч.2 ст. 222 УК РФ за отсутствием состава преступления.

По данным следствия, вечером 12 июня прошлого года Васильев, испытывая неприязнь, ненависть и нетерпимость к лицам определенной национальности, увидел несовершеннолетнего студента медицинского вуза Тимура Гаврилова, уроженца Азербайджана. Он напал на парня в безлюдном месте и причинил ему более 20 ножевых ранений в различные части тела. Потерпевший скончался на месте происшествия. Васильев сбежал с места происшествия, его задержали 21 июня 2020 года в городе Смоленске, когда он пытался покинуть территорию России.

В ходе расследования удалось установить, что обвиняемый приобрел почти два десятка холостых патронов, а также карабин под патрон светозвукового действия, который впоследствии переделал под стрельбу боевыми патронами. Свой арсенал он хранил в гараже своего двоюродного брата, с которого взял слово, что тот, при необходимости, предпримет меры к его сокрытию и сохранности. Брат Васильева, полностью признавший свою вину в содеянном и заключивший со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, осенью прошлого года осужден по ст.316 УК РФ (укрывательство преступления). Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.