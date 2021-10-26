Убийца иностранного студента озвучил последнее слово на суде в Волгограде

Расследования 26.10.2021 15:50
0
26.10.2021 15:50
Прения сторон по делу Виталия Васильева, обвиняемого в зверском убийстве 17-летнего иностранного студента Тимура Гаврилова, завершились в Волгоградском областном суде. Подсудимый озвучил лаконичное последнее слово, в котором извинился перед матерью убитого и заявил о готовности выплатить компенсацию по гражданскому иску, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.
«Ваша честь, я хочу еще раз выразить извинения перед потерпевшей стороной, и также я хочу сказать, что готов оплачивать иск, если у меня будет такая возможность», – сказал Васильев.
Суд огласит приговор Васильеву завтра, 27 октября. Напомним, государственный обвинитель Владимир Мосин, назвавший преступление «чудовищным», потребовал приговорить обвиняемого к 20 годам колонии строгого режима. Мать убитого Ирина Гаврилова и ее представитель настаивают на пожизненном заключении Васильева.
Адвокат на предыдущем заседании посчитала запрошенное наказание слишком жестким и суровым. В защитной речи она попросила суд признать перечисленные в материалах дела грамоты и медали Васильева, его публичные извинения перед матерью убитого и частичное возмещение вреда смягчающими обстоятельствами. Сторона защиты также обратила внимание суда на активное способствование раскрытию преступления. Помимо прочего, адвокат просила суд прекратить уголовное дело по обвинению Васильева в хранении огнестрельного оружия по ч.2 ст. 222 УК РФ за отсутствием состава преступления.
По данным следствия, вечером 12 июня прошлого года Васильев, испытывая неприязнь, ненависть и нетерпимость к лицам определенной национальности, увидел несовершеннолетнего студента медицинского вуза Тимура Гаврилова, уроженца Азербайджана. Он напал на парня в безлюдном месте и причинил ему более 20 ножевых ранений в различные части тела. Потерпевший скончался на месте происшествия. Васильев сбежал с места происшествия, его задержали 21 июня 2020 года в городе Смоленске, когда он пытался покинуть территорию России.
В ходе расследования удалось установить, что обвиняемый приобрел почти два десятка холостых патронов, а также карабин под патрон светозвукового действия, который впоследствии переделал под стрельбу боевыми патронами. Свой арсенал он хранил в гараже своего двоюродного брата, с которого взял слово, что тот, при необходимости, предпримет меры к его сокрытию и сохранности. Брат Васильева, полностью признавший свою вину в содеянном и заключивший со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, осенью прошлого года осужден по ст.316 УК РФ (укрывательство преступления). Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Реклама
Зловонное поле с гниющим луком под Волгоградом отравили нитратами26.10.2021 17:28
Расследования 26.10.2021 17:28
Семья в Волгограде попалась на многомиллионной афере с инвестициями26.10.2021 16:16
Расследования 26.10.2021 16:16
Жителя Крыма судят за зверское убийство волгоградского пенсионера на улице26.10.2021 15:16
Расследования 26.10.2021 15:16
Вспыхнувший из-за костра конфликт соседей в Волгограде закончился уголовным делом26.10.2021 14:20
Расследования 26.10.2021 14:20
В Волгограде контрактника осудили за покушение на убийство пьяного попутчика26.10.2021 11:40
Расследования 26.10.2021 11:40
Чиновников поймали на махинациях с водой в станице Волгоградской области25.10.2021 20:10
Расследования 25.10.2021 20:10
Бывший вице-мэр Волгограда Доронин вновь предстанет перед судом за мошенничество25.10.2021 19:32
Расследования 25.10.2021 19:32
Электрик из Москвы оставил волгоградца без автосканера и 10 тысяч рублей25.10.2021 14:47
Расследования 25.10.2021 14:47
Сотрудница банка в Волгоградской области украла со счетов пенсионеров почти 1,5 миллиона25.10.2021 12:54
Расследования 25.10.2021 12:54
Волгоградские полицейские вычислили лжебанкира из ульяновской колонии25.10.2021 10:57
Расследования 25.10.2021 10:57
В Волгограде дорожает растительное масло24.10.2021 13:34
Расследования 24.10.2021 13:34
Члена ОПГ осудили в Волгограде за продажу людей в трудовое рабство22.10.2021 14:34
Расследования 22.10.2021 14:34
Телефонные аферисты из Волгограда обокрали 13 фитнес-клубов22.10.2021 11:38
Расследования 22.10.2021 11:38
Обокравшего волгоградских детей-инвалидов дагестанца оставили под стражей до апреля21.10.2021 17:38
Расследования 21.10.2021 17:38
Алжирца приговорили к восьми годам строгого режима за убийство в Волгограде21.10.2021 17:10
Расследования 21.10.2021 17:10
Реклама