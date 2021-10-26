Расследования

Вспыхнувший из-за костра конфликт соседей в Волгограде закончился уголовным делом

Расследования 26.10.2021 14:20
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26.10.2021 14:20




Дознаватели отдела полиции Советского района Волгограда возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя поселка Верхняя Ельшанка по статье «Побои». Волгоградец попал куском глины в голову своей 58-летней соседки, когда между ними началась перепалка, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Бытовая история, в которой некоторые волгоградские СМИ увидели национальный подтекст, произошла 17 октября. Внуки мужчины развели костер на его огороде – мальчишки обжигали провода. Недовольная соседка сделала им замечание со своего двора. Волгоградец вышел из дома, услышав шум, и высказался в адрес женщины. Между соседями началась перепалка, а после взаимных оскорблений люди начали кидать друг в друга куски глины через забор. Один из бросков со стороны мужчины оказался неудачным.

Волгоградец сознался в содеянном и раскаялся, а также принес извинения своей соседке.
Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.

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