Вспыхнувший из-за костра конфликт соседей в Волгограде закончился уголовным делом











Дознаватели отдела полиции Советского района Волгограда возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя поселка Верхняя Ельшанка по статье «Побои». Волгоградец попал куском глины в голову своей 58-летней соседки, когда между ними началась перепалка, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Бытовая история, в которой некоторые волгоградские СМИ увидели национальный подтекст, произошла 17 октября. Внуки мужчины развели костер на его огороде – мальчишки обжигали провода. Недовольная соседка сделала им замечание со своего двора. Волгоградец вышел из дома, услышав шум, и высказался в адрес женщины. Между соседями началась перепалка, а после взаимных оскорблений люди начали кидать друг в друга куски глины через забор. Один из бросков со стороны мужчины оказался неудачным.





Волгоградец сознался в содеянном и раскаялся, а также принес извинения своей соседке.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.