Вспыхнувший из-за костра конфликт соседей в Волгограде закончился уголовным делом

Расследования 26.10.2021 14:20
0
26.10.2021 14:20
Дознаватели отдела полиции Советского района Волгограда возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя поселка Верхняя Ельшанка по статье «Побои». Волгоградец попал куском глины в голову своей 58-летней соседки, когда между ними началась перепалка, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Бытовая история, в которой некоторые волгоградские СМИ увидели национальный подтекст, произошла 17 октября. Внуки мужчины развели костер на его огороде – мальчишки обжигали провода. Недовольная соседка сделала им замечание со своего двора. Волгоградец вышел из дома, услышав шум, и высказался в адрес женщины. Между соседями началась перепалка, а после взаимных оскорблений люди начали кидать друг в друга куски глины через забор. Один из бросков со стороны мужчины оказался неудачным.
Волгоградец сознался в содеянном и раскаялся, а также принес извинения своей соседке.
Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.
Реклама
Зловонное поле с гниющим луком под Волгоградом отравили нитратами26.10.2021 17:28
Расследования 26.10.2021 17:28
Семья в Волгограде попалась на многомиллионной афере с инвестициями26.10.2021 16:16
Расследования 26.10.2021 16:16
Убийца иностранного студента озвучил последнее слово на суде в Волгограде26.10.2021 15:50
Расследования 26.10.2021 15:50
Жителя Крыма судят за зверское убийство волгоградского пенсионера на улице26.10.2021 15:16
Расследования 26.10.2021 15:16
В Волгограде контрактника осудили за покушение на убийство пьяного попутчика26.10.2021 11:40
Расследования 26.10.2021 11:40
Чиновников поймали на махинациях с водой в станице Волгоградской области25.10.2021 20:10
Расследования 25.10.2021 20:10
Бывший вице-мэр Волгограда Доронин вновь предстанет перед судом за мошенничество25.10.2021 19:32
Расследования 25.10.2021 19:32
Электрик из Москвы оставил волгоградца без автосканера и 10 тысяч рублей25.10.2021 14:47
Расследования 25.10.2021 14:47
Сотрудница банка в Волгоградской области украла со счетов пенсионеров почти 1,5 миллиона25.10.2021 12:54
Расследования 25.10.2021 12:54
Волгоградские полицейские вычислили лжебанкира из ульяновской колонии25.10.2021 10:57
Расследования 25.10.2021 10:57
В Волгограде дорожает растительное масло24.10.2021 13:34
Расследования 24.10.2021 13:34
Члена ОПГ осудили в Волгограде за продажу людей в трудовое рабство22.10.2021 14:34
Расследования 22.10.2021 14:34
Телефонные аферисты из Волгограда обокрали 13 фитнес-клубов22.10.2021 11:38
Расследования 22.10.2021 11:38
Обокравшего волгоградских детей-инвалидов дагестанца оставили под стражей до апреля21.10.2021 17:38
Расследования 21.10.2021 17:38
Алжирца приговорили к восьми годам строгого режима за убийство в Волгограде21.10.2021 17:10
Расследования 21.10.2021 17:10
Реклама