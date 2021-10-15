Напавшего на школьницу в Волгограде беглого осужденного задержали в Астрахани

Расследования 15.10.2021 14:38
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15.10.2021 14:38
Осужденного Дмитрия Милохова, который сбежал из колонии-поселения в Ульяновской области и изнасиловал школьницу в Волгограде, задержали в Астрахани. Как сообщает СУ СКР по Астраханской области, беглый преступник до задержания успел также напасть на женщину в Астрахани. Он ограбил ее и изнасиловал под угрозой убийства.
По версии следствия, преступление он совершил вечером 14 октября текущего года неподалеку от одного из домов в районе гаражей по 2-й Зеленгинской в Кировском районе Астрахани. Угрожая ножом он похитил у женщины мобильный телефон, а потом изнасиловал.
Следственным отделом по Кировскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 162, п. "б" ч. 2 ст. 131, п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ (разбойное нападение, изнасилование, насильственные действия сексуального характера).
Ранее, 10 октября текущего года в Кировском районе Волгограда он напал на 15-летнюю школьницу, которая возвращалась домой. Он совершил в отношении девочки противоправные действия, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: п."а" ч.3 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера) и ч.1 ст.161 УК РФ (открытое хищение). В Волгограде за информацию о местонахождении Милохова было объявлено вознаграждение в сумме 300 тысяч рублей.
Напомним, что осужденный Милохов также разыскивался УФСИН России по Ульяновской области. 4 октября он самовольно покинул территорию производственного объекта колонии-поселения №5 в Димитровграде, где отбывал наказание за грабеж. Ранее по п. "г" ч.2 ст. 161 УК РФ ему было назначено 3,5 года в колонии-поселении.
Фото и видео: СУ СКР по Астраханской области
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