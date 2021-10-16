«Хлеб всему голова»: взгляд на главный продукт сквозь призму веков





Наши предки говорили, что хлеб всему голова, считая его одним из важнейших продуктов питания. И они были правы: даже если ваш обед будет состоять только из хлеба, вы гарантированно наедитесь. Ведь в нём содержатся все необходимые организму крахмалы, жиры и углеводы, поэтому хлеб считается одним из немногих продуктов, который едят абсолютно во всем мире.

История гласит, что хлеб изобрели более 7500 лет назад. Первую буханку сделал египтянин, который случайно оставил смесь муки и воды в теплой печи на ночь. Утром он вернулся и обнаружил мягкое тесто, которое было намного аппетитнее, чем его приготовленные твердые лепешки. Так появился первый хлеб на «закваске» (мягкий, пышный, пористый).

К 2500 году до нашей эры древние греки умели выпекать уже свыше 80 видов хлеба. На Руси, где традиционными видами стали ржаной и каравай, изготовление хлеба считалось почетным и серьёзным занятием, притом качество выпекаемых изделий жёстко контролировали. За ним поручали следить специальным хлебным приставам, и в случае выявления нарушений пекарь платил штраф. Качество и технология приготовления были отточено сотнями лет: только в 19 веке работу хлебопёкам существенно облегчили автоматизированные приспособления, моловшие муку и вымешивавшие тесто.

Любимому изделию во всем мире приурочили свой собственный праздник, который отмечается 16 октября. Он был учреждён в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. Выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Она занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства.



