Пенсионерка-астматик в Волгограде не дождалась обещанного возвращения балкона

Инвалид II группы и астматик Алла Анатольевна Снегирева уже на протяжении двух с половиной месяцев фактически заперта в четырех стенах: из-за перелома шейки бедра она не может выйти на улицу. До обрушения балкона он был единственным местом, где женщина с астмой могла подышать свежим воздухом, не преодолевая лестничные пролеты.

«Люди из управляющей компании обещали прийти ко мне домой и починить все, но так и не явились. Хоть бы отправили письмо с извинениями», – пожаловалась пенсионерка журналисту «Высота 102» . До обозначенного жилинспекцией срока окончания работ по реконструкции балконной плиты осталось всего два дня – маловероятно, что за это время можно успеть выполнить такой объем работ. Алла Анатольевна не знает, сможет ли вообще дожить до момента, когда «Тандем» все отремонтирует.

Мало того, к рухнувшему балкону и отсутствию возможности выйти на улицу добавился дикий холод в квартире инвалида. С начала отопительного сезона прошла почти неделя, но до сих пор батареи остаются ледяными. «Дома очень холодно, особенно по ночам», - рассказала Алла Снегирева. Чтобы не замерзнуть в квартире, инвалиду с астмой приходится постоянно ходить в пуховом платке и двух парах носков. Женщина очень надеется и верит, что власть поможет решить ее проблемы. «Высота 102» продолжит следить за ситуацией.