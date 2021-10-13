Пенсионерка-астматик в Волгограде не дождалась обещанного возвращения балкона

Общество 13.10.2021 17:42
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13.10.2021 17:42
Управляющая компания «Тандем» так и не вернула единственную возможность дышать свежим воздухом 79-летней Алле Снегиревой, в квартире которой еще минувшим летом рухнул балкон. По предписанию жилищной инспекции Волгограда УК должна была восстановить бетонную плиту у Аллы Анатольевны и еще в 28-ми квартирах дома №1 по улице Гончарова в срок до 15 октября.
Инвалид II группы и астматик Алла Анатольевна Снегирева уже на протяжении двух с половиной месяцев фактически заперта в четырех стенах: из-за перелома шейки бедра она не может выйти на улицу. До обрушения балкона он был единственным местом, где женщина с астмой могла подышать свежим воздухом, не преодолевая лестничные пролеты.
«Люди из управляющей компании обещали прийти ко мне домой и починить все, но так и не явились. Хоть бы отправили письмо с извинениями», – пожаловалась пенсионерка журналисту «Высота 102». До обозначенного жилинспекцией срока окончания работ по реконструкции балконной плиты осталось всего два дня – маловероятно, что за это время можно успеть выполнить такой объем работ. Алла Анатольевна не знает, сможет ли вообще дожить до момента, когда «Тандем» все отремонтирует.
Мало того, к рухнувшему балкону и отсутствию возможности выйти на улицу добавился дикий холод в квартире инвалида. С начала отопительного сезона прошла почти неделя, но до сих пор батареи остаются ледяными. «Дома очень холодно, особенно по ночам», - рассказала Алла Снегирева. Чтобы не замерзнуть в квартире, инвалиду с астмой приходится постоянно ходить в пуховом платке и двух парах носков. Женщина очень надеется и верит, что власть поможет решить ее проблемы. «Высота 102» продолжит следить за ситуацией.
Напомним, балконная плита в квартире Аллы Снегиревой обрушилась 2 августа этого года. В тот день к Алле Снегиревой в гости пришла подруга из соседнего дома. Во время визита она вышла на балкон на втором этаже, который почти сразу рухнул под ней. Женщину госпитализировали. Управляющая компания «Тандем» опечатала балконную дверь и с тех пор не предпринимала никаких мер. Дозвониться до УК не удалось ни два месяца назад, ни в настоящее время.
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