Общество

В Волгограде УК хочет замуровать инвалида-астматика в квартире с рухнувшим балконом

Общество 20.08.2021 19:30
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20.08.2021 19:30


Единственную возможность дышать свежим воздухом просит вернуть 79-летняя Алла Снегирева управляющую компанию «Тандем», обслуживающую дом №1 по улице Гончарова в Краснооктябрьском районе Волгограда. После обрушения балконной плиты пенсионерка-инвалид II группы с астмой и переломом шейки бедра оказалась заперта в четырех стенах своей квартиры. «Я передвигаюсь по дому только с помощью ходунков, уже два года не выходила из дома, и могла погулять только на балконе», – рассказала Алла Анатольевна корреспонденту ИА «Высота 102».

Инцидент с обрушением балконной плиты произошел 2 августа этого года. В тот день к Алле Снегиревой в гости пришла подруга из соседнего дома. Во время визита она вышла на балкон на втором этаже, который почти сразу рухнул под ней.

«Был грохот ужасный, она так кричала, – вспомнила тот страшный день Алла Снегирева. – Приехала полиция, скорая, МЧС, с управляющей компании. Галину Михайловну забрали в 25-ю больницу, насколько я знаю, у нее травма спины».
По словам пенсионерки, ее 62-летнюю подругу выписали домой – за ней ухаживает ее сестра, которая передвигается на костылях. Полиция опросила женщину по факту получения травмы, и возбуждать уголовное дело не стали.

Тем временем, выход на балкон в квартире Аллы Анатольевны опечатали, а руины бетонной плиты так и остались лежать под арматурой. «В домоуправлении мне сказали, что делать ничего не собираются, более того, пообещали, что спилят железки и заложат выход на балкон, – возмутилась Алла Анатольевна. – Это для меня конец! Я просто задохнусь без единственного выхода на улицу».

По прошествии почти трех недель УК «Тандем» не предприняла ничего ни для восстановления бетонной плиты, ни для уничтожения балкона как такового. Выяснить, что именно планирует делать обслуживающая организация, корреспонденту не удалось: по номерам телефонов, указанных на сайте УК, вместо ответа играет классическая музыка. Во время визита журналиста «Высоты 102» к Алле Снегиревой пришел мужчина, представившийся сотрудником «Тандема», сбросил повисшие на арматуре остатки мебели вниз и ушел, отказавшись прокомментировать ситуацию.

«Раньше я каждый день выходила с ходунками на балкон, садилась на стульчик и, таким образом, гуляла, – попросила пенсионерка. – Я не могу выйти на улицу сама, на инвалидном кресле с лестницы тоже не скатишься. Родственники тоже каждый день не могут меня навещать и гулять со мной. Я прошу только об одном – не оставлять меня без балкона и починить скорее плиту».

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