Общество 24.08.2021 19:24
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24.08.2021 19:24
Жилищная инспекция Волгограда выдала УК «Тандем» предписание отремонтировать балконные плиты в доме №1 по улице Гончарова в Краснооктябрьском районе. Здесь в одной из квартир, где проживает 79-летняя инвалид II группы Алла Снегирева, 2 августа обрушился балкон – единственное место, где пенсионерка могла подышать свежим воздухом.
После того, как Алла Анатольевна осталась без балкона, она фактически заперта в четырех стенах: из-за перелома шейки бедра женщина с астмой передвигается только с ходунками и уже два года не покидает пределы квартиры. После инцидента, в котором пострадала подруга Аллы Снегиревой, пожилая волгоградка обратилась в УК с просьбой восстановить балкон. «В домоуправлении мне пообещали, что спилят железки и заложат выход на балкон. Для меня это конец!» – рассказала она «Высоте 102».
Между тем, по данным жилищной инспекции Волгограда, с 6 по 16 августа проводилась внеплановая выездная проверка ООО «Тандем». По ее результатам проверяющие обнаружили массу трещин на балконных плитах, выкрашивание бетона из тела плит, коррозию арматуры. Сотрудники жилинспекции обнаружили и остатки обрушившейся бетонной плиты под окнами Аллы Снегиревой. По предписанию «Тандем» обязан отремонтировать дышащие на ладан балконы и восстановить бетонную плиту в квартире пенсионерки-астматика до 15 октября. «Материалы проверки будут переданы в Госжилнадзор для принятия мер, предусмотренных законодательством РФ», – сообщили ИА «Высота 102» в жилищной инспекции.
По информации управляющей компании, предоставленной в жилинспекции, «обеспечена безопасность, будет проведено инструментальное обследование с привлечением специализированной организации с последующей разработкой проекта на восстановление [балкона]». Однако как скоро «Тандем» планирует приступить к конкретным работам, не сообщается. Между тем, Алла Снегирева уже три недели провела фактически взаперти, и сколько еще предстоит – неизвестно.
Инцидент с обрушением балкона и падением вместе с бетонной плитой подруги Аллы Снегиревой также попал во внимание прокуратуры Волгоградской области. Надзорный орган проводит проверку случившегося, итоги которой подведут в ближайшее время.
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