Расследования

Видео: силовики эпично задержали «липовых» продавцов зерна волгоградскому фермеру

Расследования 06.10.2021 14:28
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06.10.2021 14:28




Волгоградские оперативники совместно с бойцами спецподразделения СОБР Росгвардии задержали подозреваемых в дистанционном обмане фермера из Камышинского района. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, факт мошенничества был зарегистрирован еще в январе текущего года по заявлению фермера, которого неизвестные лица обманули на 275 тысяч рублей. Тогда он сообщил правоохранителям, что откликнулся на предложение о продаже ячменя с сайта объявлений. По телефону он договорился о покупке сельхозпродукции и перевел деньги, но после этого продавец перестал выходить с ним на связь. 

В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве полицейским удалось установить личности двоих мужчин, причастных к совершению преступления. Ими оказались 23-летний житель Ростовской области и 49-летний уроженец того же региона, который проживал в Подмосковье. Волгоградские оперативники и следователи выехали в служебную командировку, где по местам проживания подозреваемых были проведены задержания.
В ходе обысков полицейские изъяли банковские карты, оформленные на третьих лиц, мобильные телефоны, более 20 сим-карт сотовых операторов, компьютерную технику, черновые записи, денежные средства в сумме более 700 тысяч рублей и элитный автомобиль. Установлено, что аферу организовал 23-летний фигурант и предложил провернуть ее своему 49-летнему знакомому, который размещал "липовые" объявления о продаже несуществующих товаров в интернете, а затем общался с потенциальными жертвами.
В настоящее время подозреваемые доставлены в Камышин для проведения следственных действий. Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества. Организатор заключен под стражу, его подельнику избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Полицейские не исключают, что фигуранты могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям.

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