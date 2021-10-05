Расследования

«Избил и уложил спать»: ревнивый волжанин отправил на тот свет свою возлюбленную

Расследования 05.10.2021 14:17
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05.10.2021 14:17


В Волжском задержан 31-летний местный житель по подозрению в убийстве своей гражданской жены. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По данным следствия, подозреваемый жил со своей гражданской супругой. Вместе с ней он употреблял алкогольные напитки, на фоне которых происходили конфликты. В очередном таком скандале мужчина 1 октября этого года нанес несколько ударов по голове молодой девушке. Спустя несколько часов от полученных травм потерпевшая скончалась. Эксперты установили, её смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.
В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области добавили, что мужчина совершил данное преступление на почве ревности. С его слов, он возвращался домой и увидел девушку во дворе на лавочке в компании двух мужчин. Избив ее, мужчина увел девушку домой и уложил спать. Утром он обнаружил, что возлюбленная мертва. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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