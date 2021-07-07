Экономика

В Волгограде продают торговый центр «Царицынский пассаж»

Экономика 07.07.2021 19:13
0
07.07.2021 19:13


Пятиэтажное здание торгового центра "Царицынский пассаж" в центре Волгограда выставили на торги за 406 миллионов рублей - такова начальная цена лота. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на аукционную документацию, продается в общей сложности 10152 кв.м. торговых помещений и земельный участок площадью 4602 кв.м. Объект расположен в Центральном районе города по адресу: ул. Коммунистическая, 24. Здание торгового центра и земля принадлежит ООО "ДИАМАНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП ЮНИТ". Имущество должника находится в залоге у АО "Райффайзенбанк". Решением арбитражного суда города Москвы эта компания 19 апреля 2016 года признана несостоятельной (банкротом).
По данным системы СПАРК, ООО "ДИАМАНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП ЮНИТ" (ООО "ДДГ ЮНИТ") находится в стадии ликвидации. До 26 октября 2010 года компанией владел Олег Михеев - бывший депутат Госдумы РФ от Волгоградской области. Он находится в международном розыске по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас 100% доли ООО "ДДГ ЮНИТ" принадлежит Екатерине Лазаревой.
Ранее "Царицынский пассаж" уже выставлялся на продажу, но найти покупателя не удалось.
Отметим, что в марте текущего года администрация Центрального района Волгограда обратилась с иском в арбитражный суд Волгоградской области к ООО "ДДГ ЮНИТ" с требованием провести за счет компании в первоначальное состояние здание "Царицынского пассажа", где была проведена реконструкция и перепланировка помещений. Собственник подал встречный иск о сохранении объекта в перепланированном и реконструированном состоянии на основании проведенных экспертиз. Встречные требования были удовлетворены. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд  оставил жалобу администрации без удовлетворения.
Фото: Яндекс.Карты

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
07.07.2021 17:04
Экономика 07.07.2021 17:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.07.2021 15:13
Экономика 07.07.2021 15:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.07.2021 14:21
Экономика 07.07.2021 14:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.07.2021 10:26
Экономика 07.07.2021 10:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.07.2021 09:38
Экономика 07.07.2021 09:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2021 16:48
Экономика 06.07.2021 16:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2021 14:08
Экономика 06.07.2021 14:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.07.2021 13:39
Экономика 06.07.2021 13:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2021 11:20
Экономика 06.07.2021 11:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2021 11:10
Экономика 06.07.2021 11:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2021 10:22
Экономика 06.07.2021 10:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2021 09:00
Экономика 06.07.2021 09:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.07.2021 16:23
Экономика 05.07.2021 16:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.07.2021 14:48
Экономика 05.07.2021 14:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.07.2021 13:59
Экономика 05.07.2021 13:59
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:40
Песенка не новая: экоактивисты устроили фотосессию на фоне будущей трассы в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
19:13
В Волгограде продают торговый центр «Царицынский пассаж»Смотреть фотографии
17:53
Родившийся в Волгограде Люцифер стал ЛюцианомСмотреть фотографии
17:39
Убитую горем мать нашли мертвой на могиле дочери под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:57
«Много заражений и пневмоний»: агрессивный вирус захватывает ВолгоградСмотреть фотографии
16:03
Приятели-коммерсанты из Волгограда «погорели» на миллионной закупке рыбного деликатесаСмотреть фотографии
15:24
«Недавно похоронила дочь»: под Волгоградом пропала убитая горем матьСмотреть фотографии
14:26
«Белое море» волгоградского «Химпрома» превратят в 3D-модельСмотреть фотографии
14:17
«СОГАЗ-Мед» информирует о необходимости замены полиса ОМС старого образцаСмотреть фотографии
14:05
Под Волгоградом пьяница-мать по неосторожности утопила в реке двухлетнюю дочьСмотреть фотографии
13:34
Суд над экс-руководителем волгоградского СК Музраевым пройдет в открытом режимеСмотреть фотографии
12:04
Волгоградских врачей будут премировать за выполнение плана по вакцинацииСмотреть фотографии
11:52
Умные технологии в сельское хозяйство: «Ростелеком» подписал соглашение с Волгоградским государственным аграрным университетомСмотреть фотографии
11:51
Кальян-бар в Волгограде нарушил антикоронавирусные запретыСмотреть фотографии
11:04
Убийца-педофил в Волгоградской области приговорен к 22 годам колонии (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:37
На трассе в Волгоградской области погиб пассажир перевернувшегося ВАЗаСмотреть фотографии
10:11
Детский интернат "Доверие" в Волгограде закрыли на карантин из-за вспышки коронавирусаСмотреть фотографии
09:45
Устроившая кровавое ДТП волгоградка села за руль нетрезвойСмотреть фотографииCмотреть видео
09:39
Начался прием заявок по программе «Семейная ипотека»Смотреть фотографии
09:22
Боевые гранаты нашли на дороге в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:48
В Волжском пассажиров автобуса шокировал «перевертыш»Смотреть фотографии
23:05
Вылетела через лобовое стекло: два человека пострадали в двойном ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:13
«Такого приказа никогда не было»: волгоградский облздрав опроверг обязательную вакцинацию для получения платных медуслугСмотреть фотографииCмотреть видео
18:58
Вода творит чудеса: волгоградский ЦПКиО похорошел на глазах (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:58
Водителя внедорожника арестовали на 15 суток за езду по парку и ступеням набережной ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:24
В Волгограде бывшего оперативника довели до колонии миллионы приятеля-коммерсантаСмотреть фотографии
15:58
Идею о закрытии границ регионов из-за COVID-19 прокомментировали в КремлеСмотреть фотографии
15:16
В прыжке и с пистолетом: в Волгограде задержали беглого угонщика из Саратова (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:59
В Волгограде "КамАЗ" с прицепом стукнулся с маршруткой (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:36
Wi-fi, безнал и шведский стол: в волгоградской гимназии оператор питания приступил к работам по обновлению столовойСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 