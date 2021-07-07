В Волгограде продают торговый центр «Царицынский пассаж»





Пятиэтажное здание торгового центра "Царицынский пассаж" в центре Волгограда выставили на торги за 406 миллионов рублей - такова начальная цена лота. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на аукционную документацию, продается в общей сложности 10152 кв.м. торговых помещений и земельный участок площадью 4602 кв.м. Объект расположен в Центральном районе города по адресу: ул. Коммунистическая, 24. Здание торгового центра и земля принадлежит ООО "ДИАМАНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП ЮНИТ". Имущество должника находится в залоге у АО "Райффайзенбанк". Решением арбитражного суда города Москвы эта компания 19 апреля 2016 года признана несостоятельной (банкротом).

По данным системы СПАРК, ООО "ДИАМАНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП ЮНИТ" (ООО "ДДГ ЮНИТ") находится в стадии ликвидации. До 26 октября 2010 года компанией владел Олег Михеев - бывший депутат Госдумы РФ от Волгоградской области. Он находится в международном розыске по делу о мошенничестве в особо крупном размере . Сейчас 100% доли ООО "ДДГ ЮНИТ" принадлежит Екатерине Лазаревой.

Ранее "Царицынский пассаж" уже выставлялся на продажу, но найти покупателя не удалось.

Отметим, что в марте текущего года администрация Центрального района Волгограда обратилась с иском в арбитражный суд Волгоградской области к ООО "ДДГ ЮНИТ" с требованием провести за счет компании в первоначальное состояние здание "Царицынского пассажа", где была проведена реконструкция и перепланировка помещений. Собственник подал встречный иск о сохранении объекта в перепланированном и реконструированном состоянии на основании проведенных экспертиз. Встречные требования были удовлетворены. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил жалобу администрации без удовлетворения.

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