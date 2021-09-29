Четвертую поликлинику в Волгограде переводят в круглосуточный режим





С опозданием на месяц откроется в Волгограде четвертый COVID-центр на базе поликлиники №1 в Тракторозаводском районе. Медучреждение перейдет на круглосуточный режим до конца текущей недели. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Напомним, в августе региональные власти обещали открыть четвертый COVID-центр с 1 сентября.

В настоящее время в Волгограде в режиме круглосуточного амбулаторного ковидного центра работают поликлиники №4 и №28 и больницы скорой помощи №15. «За месяц работы они показали свою эффективность, – сказал Алимов. – COVID-центры выступают своего рода сортировочной площадкой. Если пациент с симптомами ОРВИ, но без ПЦР-теста, без результатов КТ звонит ночью в скорую, его привозят сюда. Центры обеспечены экспресс-тестами, проводится дифференцирование, анализ крови берется, проводится КТ-исследование. Если подтверждается ковид и пациенту не требуется госпитализация, ему выдаются лекарства, его отвозят обратно домой на амбулаторное лечение».

С переводом четвертого ковидного центра на работу по ночам круглосуточной амбулаторной помощью будет охвачен весь Волгоград, отметил Алимов. «Будем продолжать развивать этот механизм и с ним работать», – подытожил зампредседателя облкомздрава.

Задачу перевести ряд медицинских COVID-подразделений в круглосуточный режим работы губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил еще в середине августа на заседании регионального Клинического совета. По данным облздрава, амбулаторные ковидные центры начали работать в декабре 2020 года во всех крупных поликлиниках региона.