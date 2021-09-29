Здравоохранение

Четвертую поликлинику в Волгограде переводят в круглосуточный режим

Здравоохранение 29.09.2021 14:02
0
29.09.2021 14:02


С опозданием на месяц откроется в Волгограде четвертый COVID-центр на базе поликлиники №1 в Тракторозаводском районе. Медучреждение перейдет на круглосуточный режим до конца текущей недели. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Напомним, в августе региональные власти обещали открыть четвертый COVID-центр с 1 сентября.
В настоящее время в Волгограде в режиме круглосуточного амбулаторного ковидного центра работают поликлиники №4 и №28 и больницы скорой помощи №15. «За месяц работы они показали свою эффективность, – сказал Алимов. – COVID-центры выступают своего рода сортировочной площадкой. Если пациент с симптомами ОРВИ, но без ПЦР-теста, без результатов КТ звонит ночью в скорую, его привозят сюда. Центры обеспечены экспресс-тестами, проводится дифференцирование, анализ крови берется, проводится КТ-исследование. Если подтверждается ковид и пациенту не требуется госпитализация, ему выдаются лекарства, его отвозят обратно домой на амбулаторное лечение».
С переводом четвертого ковидного центра на работу по ночам круглосуточной амбулаторной помощью будет охвачен весь Волгоград, отметил Алимов. «Будем продолжать развивать этот механизм и с ним работать», – подытожил зампредседателя облкомздрава.
Задачу перевести ряд медицинских COVID-подразделений в круглосуточный режим работы губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил еще в середине августа на заседании регионального Клинического совета. По данным облздрава, амбулаторные ковидные центры начали работать в декабре 2020 года во всех крупных поликлиниках региона.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Здравоохранение
29.09.2021 14:52
Здравоохранение 29.09.2021 14:52
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.09.2021 14:26
Здравоохранение 29.09.2021 14:26
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.09.2021 09:30
Здравоохранение 28.09.2021 09:30
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.09.2021 12:21
Здравоохранение 27.09.2021 12:21
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.09.2021 12:03
Здравоохранение 27.09.2021 12:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.09.2021 12:02
Здравоохранение 27.09.2021 12:02
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
26.09.2021 13:11
Здравоохранение 26.09.2021 13:11
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.09.2021 14:41
Здравоохранение 25.09.2021 14:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.09.2021 12:05
Здравоохранение 25.09.2021 12:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.09.2021 16:48
Здравоохранение 24.09.2021 16:48
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
24.09.2021 10:55
Здравоохранение 24.09.2021 10:55
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.09.2021 14:06
Здравоохранение 23.09.2021 14:06
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.09.2021 07:47
Здравоохранение 17.09.2021 07:47
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.09.2021 13:42
Здравоохранение 16.09.2021 13:42
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.09.2021 13:01
Здравоохранение 14.09.2021 13:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:55
Волгоградский «Ротор» вничью сыграл с «Краснодаром-2»Смотреть фотографии
15:51
В Волгоград за смерть ребенка в страшном ДТП судят его матьСмотреть фотографии
15:06
В волгоградский музыкальный театр будут пускать по QR-кодамСмотреть фотографии
14:52
В волгоградском облкомздраве отрицают связь между смертями от коронавируса и вакцинациейСмотреть фотографии
14:34
662 млн фото в Инстаграм: волгоградцы на отдыхе не теряли времени даромСмотреть фотографии
14:26
Плановую госпитализацию сократят в Волгоградской области из-за ковидаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:02
Четвертую поликлинику в Волгограде переводят в круглосуточный режимСмотреть фотографии
13:52
Любовь, страх, скандал и снова любовь: в октябре Wink докажет, что именно она спасет мирСмотреть фотографии
13:45
В Волгоградской области две школы перевели на дистантСмотреть фотографии
12:59
Подземную плантацию конопли обнаружили под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:03
В Волгоградской области зафиксирован новый антирекорд по смертям от ковидаСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области заведующая детским садом попалась на "мертвой душе"Смотреть фотографии
11:48
Волгоградская пенсионерка прошла «ритуал» и лишилась 200 тыс рублейСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде объявили конкурс по поиску нового мэраСмотреть фотографии
10:28
Под Волгоградом задержали скрывшегося после смертельного ДТП водителяСмотреть фотографии
10:13
Женщина скончалась от отравления бледными поганками в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:02
ЖК Grand Avenue*: очередной дом сдан точно в срокСмотреть фотографии
09:22
Еще один город Волгоградской области входит в отопительный сезонСмотреть фотографии
09:11
В Волгоградской области в построенном по нацпроекту парке нашли дефектыСмотреть фотографии
22:00
Пассажирский поезд столкнулся с КАМАЗом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:00
«Высота 102» присоединилась к всероссийскому проекту «Вики любит памятники 2021»Смотреть фотографии
20:07
Коммунальщики ликвидировали аварию на теплотрассе в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:54
«Нет сил мучиться»: неходячему волгоградцу трижды отказали в инвалидностиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:28
В Волгоградской области агрокомпания «засеяла» землю бетонными отходамиСмотреть фотографии
17:11
На пути к «Цифровому сбыту»: волгоградские энергетики обменялись опытом с коллегами-атомщикамиСмотреть фотографии
16:20
В Волгоградской области выявили новый очаг бешенстваСмотреть фотографии
16:17
Нутрициологи России открыли для себя новинки NemolokoСмотреть фотографии
16:13
Грибной турнир стартует в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:11
Суд вынес приговор поджигателю рекламного баннера в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:42
От Ломбардии до ломбардистов: и при чем тут 28 сентябряСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 