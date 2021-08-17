Общество

Поликлиники Волгоградской области переводят на круглосуточный режим работы

Общество 17.08.2021 13:04
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17.08.2021 13:04


Перевести часть поликлиник в круглосуточный режим работы, увеличить поставки медицинского кислорода и нарастить объемы экспресс-тестирования на COVID-19 – эти и другие задачи поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров по итогам заседания Клинического Совета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона, новый комплекс мер, направленный на упреждение, призван защитить население в осенний пик заболеваемости.
Облздраву поручено подготовиться к возможному увеличению коечного фонда до 8000 тысяч коек в случае осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации. В ковидных госпиталях необходимо проанализировать эффективность и безопасность систем подачи медицинского кислорода, проработать резервные маршруты его подачи и возможность увеличения поставок.
Поликлиникам следует обратить особое внимание на выдачу бесплатных лекарств всем пациентам с COVID-19. Облздрав должен перевести ряд амбулаторий в круглосуточный режим работы для оперативного тестирования заболевших людей и обеспечения их медикаментами. С 1 сентября возобновляется проект «Дистанционный помощник врача»: медики, в том числе волонтеры, будут консультировать по телефону пациентов с коронавирусом, которые лечатся на дому. Кроме того, губернатор поставил задачу администрации Волгоградской области и органам местного самоуправления закрепить дополнительные автомобили за поликлиниками, где лечат коронавирусных больных. 
Уровень заболеваемости пневмониями, ОРВИ и гриппом поручено держать на особом контроле. «Отдельно обращаю внимание — в связи с началом сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом необходимо осуществить закупку в достаточном объёме экспресс-тестов на наличие коронавирусной инфекции и обеспечить активное их использование с задачей разделения потоков заболевших на амбулаторном и стационарном этапах», — подчеркнул Андрей Бочаров.
Облздрав совместно с Минздравом РФ проработает на опережение график и методику вакцинации жителей Волгоградской области от гриппа. Параллельно продолжается вакцинация от коронавируса, в том числе, по решению властей, необходимо вовлечь в прививочную кампанию как можно больше родственников беременных женщин. Графики работы выездных бригад и стационарных прививочных пунктов при необходимости будут скорректированы для удобства людей. Продолжится углубленная диспансеризация переболевших коронавирусом жителей региона, которая началась 1 июля.
К началу нового учебного года оперативный штаб Волгоградской области совместно с главным санитарным врачом подготовит дополнительные профилактические и ограничительные меры, чтобы не допустить взрывного роста заболеваемости COVID-19.

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