Экономика

Банк «Открытие» упростил расчеты с контрагентами в интернет-банке для МСБ

Экономика 27.09.2021 15:42 Новости компаний
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27.09.2021 15:42 Новости компаний


В «Бизнес-портале» появились новые опции для зарплатных клиентов, акцепт платежных требований и более широкие возможности для работы с контрагентами.
Теперь рассчитываться с контрагентами предприниматели могут через платежные требования. Оплата производится нажатием кнопки «Акцептовать» без создания платежных поручений и заполнения реквизитов. Банк сам сообщит о поступлении платежного требования по СМС, а увидеть его можно в ленте операций интернет-банка.
В разделе «Зарплатный проект» доступны новые опции для удобства создания ведомостей: ФИО персонального менеджера теперь указаны на экране, также появились онлайн-обновления справочника, в том числе исключение из списка уволившихся сотрудников и выгрузка списка сотрудников по датам открытия им карточных счетов.
В разделе «Контрагенты» можно использовать в расчетах справочник контрагентов – простой и удобный сервис для работы с контрагентами и платежами. Теперь добавлять контрагентов в справочник можно тремя способами: автоматически – при отправке платежа или поступлении оплаты, загружать из 1С или вручную. Банк проверит контрагентов на благонадежность и в случае судебных дел или неоплаченных налогов предупредит о них при совершении платежа. Сервис «Светофор» подключен автоматически.
Кроме того, предприниматели могут получить финансовую аналитику доходов и расходов за 2 года. В разделе «Мои счета» бесплатно можно посмотреть, кому перечисляется больше денег и как меняется динамика трат и поступлений на графиках и в цифрах.
Подробности обновлений «Бизнес-портала» для малого и среднего бизнеса можно узнать в дайджесте.

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