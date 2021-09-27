Банк «Открытие» упростил расчеты с контрагентами в интернет-банке для МСБ

Экономика 27.09.2021 15:42 Новости компаний
0
27.09.2021 15:42 Новости компаний
В «Бизнес-портале» появились новые опции для зарплатных клиентов, акцепт платежных требований и более широкие возможности для работы с контрагентами.
Теперь рассчитываться с контрагентами предприниматели могут через платежные требования. Оплата производится нажатием кнопки «Акцептовать» без создания платежных поручений и заполнения реквизитов. Банк сам сообщит о поступлении платежного требования по СМС, а увидеть его можно в ленте операций интернет-банка.
В разделе «Зарплатный проект» доступны новые опции для удобства создания ведомостей: ФИО персонального менеджера теперь указаны на экране, также появились онлайн-обновления справочника, в том числе исключение из списка уволившихся сотрудников и выгрузка списка сотрудников по датам открытия им карточных счетов.
В разделе «Контрагенты» можно использовать в расчетах справочник контрагентов – простой и удобный сервис для работы с контрагентами и платежами. Теперь добавлять контрагентов в справочник можно тремя способами: автоматически – при отправке платежа или поступлении оплаты, загружать из 1С или вручную. Банк проверит контрагентов на благонадежность и в случае судебных дел или неоплаченных налогов предупредит о них при совершении платежа. Сервис «Светофор» подключен автоматически.
Кроме того, предприниматели могут получить финансовую аналитику доходов и расходов за 2 года. В разделе «Мои счета» бесплатно можно посмотреть, кому перечисляется больше денег и как меняется динамика трат и поступлений на графиках и в цифрах.
Подробности обновлений «Бизнес-портала» для малого и среднего бизнеса можно узнать в дайджесте.
Реклама
Волгоградские предприятия увеличивают производительность труда27.09.2021 14:46
Экономика 27.09.2021 14:46
ВТБ запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов27.09.2021 11:37
Экономика 27.09.2021 11:37
Банк «Открытие»: большей части жителей юга не хватает денег и почти всем хочется кратно увеличить доходы25.09.2021 15:16
Экономика 25.09.2021 15:16
Банк «Открытие»: большей части жителей юга не хватает денег и почти всем хочется кратно увеличить доходы25.09.2021 11:44
Экономика 25.09.2021 11:44
Надия Черкасова приняла участие в вебинаре Минэкономразвития по женскому предпринимательству24.09.2021 18:27
Экономика 24.09.2021 18:27
ŠKODA RAPID или как купить автомобиль на все случаи жизни24.09.2021 17:54
Экономика 24.09.2021 17:54
Открытие Private Banking предлагает клиентам новый накопительный счет24.09.2021 16:02
Экономика 24.09.2021 16:02
По итогам 8 месяцев 2021 года банк «Открытие» заработал 65 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ24.09.2021 13:40
Экономика 24.09.2021 13:40
ВТБ установил в Сочи банкомат в виде гоночного шлема24.09.2021 12:54
Экономика 24.09.2021 12:54
Траты VIP-клиентов ПСБ на путешествия в первом полугодии выросли более чем на треть24.09.2021 11:54
Экономика 24.09.2021 11:54
Стипендиатами компании РУСАЛ стали пять волгоградских студентов24.09.2021 11:28
Экономика 24.09.2021 11:28
ВТБ снижает ставки по ипотечным госпрограммам24.09.2021 10:31
Экономика 24.09.2021 10:31
«Россети» вложили более 6 млрд в ремонтную программу в Южном федеральном округе23.09.2021 16:58
Экономика 23.09.2021 16:58
Банк «Открытие»: рубль может незначительно укрепиться к доллару к середине 2022 года23.09.2021 15:30
Экономика 23.09.2021 15:30
В Volkswagen «Волга-Раст» прошла презентация абсолютно НОВОГО Volkswagen Taos23.09.2021 12:58
Экономика 23.09.2021 12:58
Реклама