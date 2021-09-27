Кладбище коровьих костей и черепов нашли под Волгоградом











Полуразложившиеся, обглоданные животными кости и черепа крупного рогатого скота обнаружили жители рабочего поселка Городище по дороге на Орловский карьер, сообщает ИА «Высота 102» . Фотографии страшной находки в Городищенском районе местные жители опубликовали в социальных сетях. «Все загадили, всю природу. Кто вывозит мусор и останки коров прямо на территорию, где когда-то бегали лисы и зайцы?», - задаются вопросом возмущенные городищенцы.

Некоторые тела погибших коров, судя по всему, выбросили не так давно, поскольку шерсть на черепах и скелетные мышцы еще виднеются местами на костях животных. Возле скелетов же неизвестные устроили несанкционированную свалку бытовых отходов и строительного мусора, частично закидав им заветренные коровьи черепа.