Экология

Кладбище коровьих костей и черепов нашли под Волгоградом

Экология 27.09.2021 19:24
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27.09.2021 19:24




Полуразложившиеся, обглоданные животными кости и черепа крупного рогатого скота обнаружили жители рабочего поселка Городище по дороге на Орловский карьер, сообщает ИА «Высота 102». Фотографии страшной находки в Городищенском районе местные жители опубликовали в социальных сетях. «Все загадили, всю природу. Кто вывозит мусор и останки коров прямо на территорию, где когда-то бегали лисы и зайцы?», - задаются вопросом возмущенные городищенцы.
Некоторые тела погибших коров, судя по всему, выбросили не так давно, поскольку шерсть на черепах и скелетные мышцы еще виднеются местами на костях животных. Возле скелетов же неизвестные устроили несанкционированную свалку бытовых отходов и строительного мусора, частично закидав им заветренные коровьи черепа.

В комитете ветеринарии Волгоградской области в ответ на запрос информагентства сообщили, что сотрудники ветслужбы в ближайшее время приедут в Городищенский район, чтобы взять пробы грунта и исследовать их на наличие опасных заболеваний. Соответствующий запрос ИА «Высота 102» также направило в управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.



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