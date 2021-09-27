Кладбище коровьих костей и черепов нашли под Волгоградом

Экология 27.09.2021 19:24
0
27.09.2021 19:24
Полуразложившиеся, обглоданные животными кости и черепа крупного рогатого скота обнаружили жители рабочего поселка Городище по дороге на Орловский карьер, сообщает ИА «Высота 102». Фотографии страшной находки в Городищенском районе местные жители опубликовали в социальных сетях. «Все загадили, всю природу. Кто вывозит мусор и останки коров прямо на территорию, где когда-то бегали лисы и зайцы?», - задаются вопросом возмущенные городищенцы.
Некоторые тела погибших коров, судя по всему, выбросили не так давно, поскольку шерсть на черепах и скелетные мышцы еще виднеются местами на костях животных. Возле скелетов же неизвестные устроили несанкционированную свалку бытовых отходов и строительного мусора, частично закидав им заветренные коровьи черепа.
В комитете ветеринарии Волгоградской области в ответ на запрос информагентства сообщили, что сотрудники ветслужбы в ближайшее время приедут в Городищенский район, чтобы взять пробы грунта и исследовать их на наличие опасных заболеваний. Соответствующий запрос ИА «Высота 102» также направило в управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
Реклама
Более 14 тонн мусора собрали волонтёры с берегов рек в ходе акции РУСАЛа «День реки»27.09.2021 15:56
Экология 27.09.2021 15:56
В блок биоочистки на острове Голодном в Волгограде вольют еще 2 млрд рублей27.09.2021 12:31
Экология 27.09.2021 12:31
Владельца автозаправки в Волгограде поймали на грязном деле22.09.2021 09:27
Экология 22.09.2021 09:27
Экофартук из мусора и платье из газет: Волгоград участвует во всемирной экоакции21.09.2021 20:38
Экология 21.09.2021 20:38
Проект ликвидации «Белого моря» в Волгограде оценили в 39 млн рублей21.09.2021 17:40
Экология 21.09.2021 17:40
Под Волгоградом селянин навредил земле почти на 5 млн рублей20.09.2021 10:36
Экология 20.09.2021 10:36
Водоканал в Волгоградской области без лицензии качал воду для населения17.09.2021 09:45
Экология 17.09.2021 09:45
В Волгограде начались исследования «Белого моря»17.09.2021 09:06
Экология 17.09.2021 09:06
Безопасность метанолового производства на бывшем "Химпроме" обсудят с волгоградцами15.09.2021 20:36
Экология 15.09.2021 20:36
Эхолоты из-за маловодья помогают судам не сесть на мель в Волгограде11.09.2021 10:06
Экология 11.09.2021 10:06
Хлореллу запустили для борьбы с сине-зелеными водорослями в Волгоградской области09.09.2021 16:03
Экология 09.09.2021 16:03
«Такое было 20 лет назад»: Росводресурсы снизили объемы сбросов из-за засушливого лета09.09.2021 15:53
Экология 09.09.2021 15:53
Строителей дороги под Волгоградом оштрафовали за порчу земли военных08.09.2021 08:48
Экология 08.09.2021 08:48
Жителей частного сектора в Волгограде избавили от токсичного соседства с ассенизатором07.09.2021 18:03
Экология 07.09.2021 18:03
Разработку стратегии оздоровления Дона доверят академикам и ученым07.09.2021 13:23
Экология 07.09.2021 13:23
Реклама