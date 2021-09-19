Расследования

Момент ДТП с VIP-автомобилем в Волгограде попал на видео

Расследования 19.09.2021 19:32
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19.09.2021 19:32




Момент ДТП с машиной, в которой, предположительно, находился заместитель главы администрации Дзержинского района Александр Варламов, попал на видео. Об этом сообщает ИА «Высота 102». На видеокадрах зафиксировано, как темный автомобиль врезается в белую машину, которая вырулила прямо перед ним. На другом кадре видно, как какой-то мужчина стоит у открытой двери белого автомобиля и производит некие  действия. 
Ранее, напомним, Артем Штанников заявил, что накануне произошла авария  с участием его машины и автомобиля, за рулем которого находился человек, похожий на заместителя главы администрации Дзержинского района Александра Варламова. Артем Штанников сообщил, что освидетельствование «Kia Sportage» на предмет алкогольного опьянения не проводилось. Он также заявил, что водитель кроссовера обвинил его в избиении. Сам Артем утверждает, что тряс водителя, так как подумал, что он находится без сознания. Артем Штанников опасается, что его сделают виновником ДТП, хотя, по его словам, кроссовер пересек сплошную линию. 
В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что по факту ДТП проводится проверка. 

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