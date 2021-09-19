Выборы

Сторонница «Яблока» в Волгограде попалась на незаконной агитации за справедливоросса

Выборы 19.09.2021 12:14
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19.09.2021 12:14


Члена УИК №515 с правом совещательного голоса от партии «Яблоко» в Волгограде ждет разбирательство за проведение незаконной агитации в последний день выборов депутатов Государственной Думы. Председатель и зампредседателя УИК застали женщину с поличным за расклейкой плакатов с призывом голосовать за кандидата-справедливоросса Дмитрия Калашникова.
Происходящее члены УИК засняли на видео и сфотографировали, после чего вызвали полицию, сообщили в избирательной комиссии Волгоградской области. За нарушение запрета на проведение агитации в дни голосования предусмотрена административная ответственность.
Фото: избирательная комиссия Волгоградской области.

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