Сторонница «Яблока» в Волгограде попалась на незаконной агитации за справедливоросса





Члена УИК №515 с правом совещательного голоса от партии «Яблоко» в Волгограде ждет разбирательство за проведение незаконной агитации в последний день выборов депутатов Государственной Думы. Председатель и зампредседателя УИК застали женщину с поличным за расклейкой плакатов с призывом голосовать за кандидата-справедливоросса Дмитрия Калашникова.

Происходящее члены УИК засняли на видео и сфотографировали, после чего вызвали полицию, сообщили в избирательной комиссии Волгоградской области. За нарушение запрета на проведение агитации в дни голосования предусмотрена административная ответственность.

Фото: избирательная комиссия Волгоградской области.