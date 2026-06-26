



В Красноармейском районе Волгограда 26 июня выгорел дотла некогда жилой многоквартирный дом. По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, огнем было охвачено более 800 квадратных метров. На ликвидацию возгорания у пожарных ушло около трех часов.





Видео с места происшествия появилось в социальных сетях во второй половине дня. На кадрах – полыхающая постройка и густой дым. Отчетливо слышны крики людей и призывы покинуть прилегающую территорию.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по региону уточнили, что сообщение о пожаре в нежилом доме поступило на пульт диспетчера в 16:43 мск.

– В Красноармейском районе Волгограда горело неэксплуатируемое здание на площади 800 кв.м. Подразделения 7-ПСЧ ликвидировали горение в 19:25, – прокомментировали в Главке.

Причину происшествия предстоит установить специалистам. Никто из людей, к счастью, на пожаре не пострадал.

Видео: Волгоград Красноармейский / Max