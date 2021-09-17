Двое мигрантов из Волгоградской области погибли в ДТП под Астраханью

Происшествия 17.09.2021 22:15
0
17.09.2021 22:15
Полиция Черноярского района Астраханской области устанавливает обстоятельства ДТП, в котором погибли двое граждан Узбекистана из Волгоградской области. Авария с участием Daewoo Nexia произошла минувшим утром на трассе Р-22 «Каспий», сообщили в ГУ МВД России по Астраханской области.
По предварительным данным, причиной ДТП стали неправильные действия водителя при обгоне. В иномарке находились пятеро мигрантов, они ехали из Волгоградской области в село Енотаевка для трудоустройства. Во время совершения маневра автомобиль опрокинулся, трое человек, включая водителя, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По факту гибели двух человек следователи полиции проводят проверку.
Фото: ГУ МВД России по Астраханской области.
Реклама
Двое детей попали под колеса авто в Волгоградской области17.09.2021 10:36
Происшествия 17.09.2021 10:36
Подозрительного мужчину со шрамом заметили у школ в городе Волгоградской области16.09.2021 19:18
Происшествия 16.09.2021 19:18
В Волгограде учительница попала в кредитную кабалу из-за мошенника16.09.2021 13:02
Происшествия 16.09.2021 13:02
Водитель фургона погиб в ДТП с грузовиком в Волгоградской области16.09.2021 10:21
Происшествия 16.09.2021 10:21
У истребителя Су-27 отказало оборудование над Волгоградской областью15.09.2021 10:54
Происшествия 15.09.2021 10:54
Врезалась и перевернулась: три человека пострадали в жестком ДТП под Волгоградом15.09.2021 10:20
Происшествия 15.09.2021 10:20
В сгоревшей квартире погиб 54-летний волгоградец15.09.2021 09:21
Происшествия 15.09.2021 09:21
Тягач вылетел с трассы в Волгоградской области14.09.2021 15:45
Происшествия 14.09.2021 15:45
Угонщик в Волгоградской области врезался в стену дома14.09.2021 14:41
Происшествия 14.09.2021 14:41
В Волгограде «Жигули» опрокинули внедорожник: пострадали три человека14.09.2021 11:52
Происшествия 14.09.2021 11:52
Под Волгоградом медработника уличили в массовой подделке документов о вакцинации14.09.2021 11:26
Происшествия 14.09.2021 11:26
В Волгоградской области курортный поезд застрял на 2 часа14.09.2021 09:04
Происшествия 14.09.2021 09:04
Под Волгоградом в огне сгорел мужчина14.09.2021 08:45
Происшествия 14.09.2021 08:45
В Волгограде водителю троллейбуса не удалось избежать ДТП13.09.2021 18:02
Происшествия 13.09.2021 18:02
Виртуальная жрица любви выманила у волгоградского военного 54 тысячи рублей13.09.2021 13:08
Происшествия 13.09.2021 13:08
Реклама