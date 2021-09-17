Двое мигрантов из Волгоградской области погибли в ДТП под Астраханью





Полиция Черноярского района Астраханской области устанавливает обстоятельства ДТП, в котором погибли двое граждан Узбекистана из Волгоградской области. Авария с участием Daewoo Nexia произошла минувшим утром на трассе Р-22 «Каспий», сообщили в ГУ МВД России по Астраханской области.

По предварительным данным, причиной ДТП стали неправильные действия водителя при обгоне. В иномарке находились пятеро мигрантов, они ехали из Волгоградской области в село Енотаевка для трудоустройства. Во время совершения маневра автомобиль опрокинулся, трое человек, включая водителя, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По факту гибели двух человек следователи полиции проводят проверку.

Фото: ГУ МВД России по Астраханской области.