Футболисты волгоградского «Ротора» проголосовали в Москве

Спорт 17.09.2021 13:41
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17.09.2021 13:41
Сегодня все команды спортивного клуба «Ротор» приняли участие в выборах депутатов в Государственную Думу РФ. Как сообщили ИА "Высота 102" в клубе, футболисты, тренерский и административный штабы основной команды отдали свои голоса в столице, предварительно получив открепительные удостоверения. Волгоградские футболисты находятся сейчас в Москве в рамках подготовки к выездной встрече против «Велеса», которая пройдёт 20 сентября. Игроки и другие представители молодёжной команды сделали свой выбор в Волгограде, так как ближайший матч дубля состоится дома сегодня. Регбисты «Ротора» также заранее открепились, чтобы проголосовать в Пятигорске. Они проведут свой матч в рамках Чемпионата Высшей Лиги 18 сентября в Нальчике против местного «Нарта».
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