Футболисты волгоградского «Ротора» проголосовали в Москве

утболисты, тренерский и административный штабы основной команды отдали свои голоса в столице, предварительно получив открепительные удостоверения. Волгоградские футболисты находятся сейчас в Москве в рамках подготовки к выездной встрече против «Велеса», которая пройдёт 20 сентября.

Игроки и другие представители молодёжной команды сделали свой выбор в Волгограде, так как ближайший матч дубля состоится дома сегодня.

Регбисты «Ротора» также заранее открепились, чтобы проголосовать в Пятигорске. Они проведут свой матч в рамках Чемпионата Высшей Лиги 18 сентября в Нальчике против местного «Нарта».