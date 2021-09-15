Расследования 15.09.2021 13:14
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15.09.2021 13:14
Центральный районный суд огласил приговор по делу о мошенничестве на 45 миллионов рублей в отношении двух директоров строительных организаций, которые занимались капремонтом многоквартирных домов в Волгограде и в Волжском. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, их признали виновными в совершении нескольких эпизодов преступления - мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, а также в организации мошенничества в особо крупном размере. По сведениям информагентства, фигурантами уголовного дела являются бывшие руководители ООО "СТС" и ООО "Чибис". Напомним, компания "Чибис" сорвала ремонт знаменитого "генеральского" дома в Бекетовке Кировского района Волгограда, который удалось закончить только спустя более трех лет после его начала. А директор фирмы, как выяснило следствие, приобрел себе на присвоенные деньги недвижимость в Краснодарском крае.
В судебном заседании установили, что в 2018 году между фирмами фигурантов уголовного дела и унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» заключались договоры на выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Волгограде и области. Заказчик перечислил подрядчикам в качестве аванса более 45 миллионов рублей. Но коммерсанты решили распорядиться данной суммой по своему усмотрению. В итоге работы по договорам они не выполнили. Вину обвиняемые не признали. Оперативное сопровождение осуществляло УФСБ России по Волгоградской области совместно с сотрудниками полиции.
Суд приговорил организатора мошеннической схемы к наказанию в виде 8 с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его сообщник получил 6 с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчины взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
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