



Уголовное дело о мошенничестве при капитальном ремонте многоквартирных домов на сумму более 9 миллионов рублей возбуждено в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, аферу выявили сотрудники прокуратуры в ходе надзорной проверки.

Установлено, что в мае 2018 года между унитарной некоммерческой организацией "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" и коммерческой фирмой был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту шести многоквартирных домов, расположенных на ул. Генерала Шумилова и в пос. Весёлая Балка Волгограда. Одним из условий договора являлась выплата заказчиком аванса подрядчику в размере более 9 млн рублей.

После получения указанных денежных средств подрядной организацией работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, предусмотренные договором, так и не были выполнены. В то же время руководителем фирмы-подрядчика деньги потрачены на иные цели, не связанные с капитальным ремонтом, в том числе на покупку недвижимости на территории Краснодарского края.

На основании материалов проверки прокуратуры Кировского района Волгограда уголовное дело возбуждено в отношении руководителя организации-подрядчика по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Оперативное сопровождение осуществляется УФСБ России по Волгоградской области.Расследование уголовного дела проводится СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.