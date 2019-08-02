Происшествия

В Волгограде скандальный подрядчик на деньги капремонта купил недвижимость в Краснодарском крае

Происшествия 02.08.2019 15:45
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02.08.2019 15:45


Уголовное дело о мошенничестве при капитальном ремонте многоквартирных домов  на сумму более 9 миллионов рублей возбуждено в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, аферу выявили сотрудники прокуратуры в ходе надзорной проверки.
Установлено, что в мае 2018 года между унитарной некоммерческой организацией "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" и коммерческой фирмой был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту шести многоквартирных домов, расположенных на ул. Генерала Шумилова и в пос. Весёлая Балка  Волгограда. Одним из условий договора являлась выплата заказчиком аванса подрядчику в размере более 9 млн рублей. 
После получения указанных денежных средств подрядной организацией работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, предусмотренные договором, так и не были  выполнены. В то же время руководителем фирмы-подрядчика деньги потрачены на иные цели, не связанные с капитальным ремонтом, в том числе на покупку недвижимости на территории Краснодарского края. 
На основании материалов проверки прокуратуры Кировского района Волгограда уголовное дело возбуждено в отношении руководителя организации-подрядчика по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Оперативное сопровождение осуществляется УФСБ России по Волгоградской области.Расследование уголовного дела проводится СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Как стало известно "Высоте 102", в мошенничестве подозревается ООО "Чибис". О деятельности этого скандального подрядчика информагентство рассказывало не раз в своих публикациях. Эта компания с грубейшими нарушениями делала капитальный ремонт исторического здания - дома №16 по ул. Шумилова. За срыв сроков капремонта в домах №№4 и 16 по ул. Генерала Шумилова, а также в домах №№ 18,24,30,31 в поселке Веселая Балка ООО "Чибис" в декабре 2018 года включили в реестр недобросовестных подрядчиков. Именно эти дома, по сведениям информагентства, и фигурируют в уголовном деле.

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