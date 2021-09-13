В поликлиниках Волгоградской области снова стали лечить по телефону

Здравоохранение 13.09.2021 15:30
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13.09.2021 15:30
В 19 поликлиниках Волгограда и Волжского, а также в центральных больницах Среднеахтубинского и Светлоярского районов в сентябре возобновила работу служба «Дистанционный помощник врача». Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, в проекте задействован 71 волонтёр из Волгоградского государственного медицинского университета. С начала сентября студенты выполнили уже более трех тысяч звонков амбулаторным пациентам.
По информации облздрава, волонтёры-медики в рамках проекта «Дистанционный помощник врача» проводят ежедневный мониторинг амбулаторных больных, а также приглашают жителей на вакцинацию и углубленную диспансеризацию. Таким образом, студенты помогают действующим врачам поликлиник, дистанционно собирая информацию у пациентов о состоянии здоровья, — для этого разработаны специальные чек-листы, которые после заполнения передаются терапевтам для дальнейшей корректировки тактики лечения. Тем самым, увеличивается производительность труда: врач может принять больше пациентов в очном формате, а жителям можно не ходить лишний раз в поликлинику.
Напомним, впервые проект «Дистанционный помощник врача» стартовал в октябре 2020 года и завершился 28 февраля 2021-го. Тогда в проекте приняли участие около 200 студентов волонтёров-медиков, работавших в 15 поликлиниках Волгограда и Волжского, а также в Среднеахтубинской ЦРБ. Ежедневно осуществлялся мониторинг состояния порядка 1600 пациентов.
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