Здравоохранение

В поликлиниках Волгоградской области снова стали лечить по телефону

Здравоохранение 13.09.2021 15:30
0
13.09.2021 15:30


В 19 поликлиниках Волгограда и Волжского, а также в центральных больницах Среднеахтубинского и Светлоярского районов в сентябре возобновила работу служба «Дистанционный помощник врача». Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, в проекте  задействован 71 волонтёр из Волгоградского государственного медицинского университета. С начала сентября студенты выполнили уже более трех тысяч звонков амбулаторным пациентам.
По информации облздрава, волонтёры-медики в рамках проекта «Дистанционный помощник врача» проводят ежедневный мониторинг амбулаторных больных, а также приглашают жителей на вакцинацию и углубленную диспансеризацию. Таким образом, студенты помогают действующим врачам поликлиник, дистанционно собирая информацию у пациентов о состоянии здоровья, — для этого разработаны специальные чек-листы, которые после заполнения передаются терапевтам для дальнейшей корректировки тактики лечения. Тем самым, увеличивается производительность труда: врач может принять больше пациентов в очном формате, а жителям можно не ходить лишний раз в поликлинику.
Напомним, впервые проект «Дистанционный помощник врача» стартовал в октябре 2020 года и завершился 28 февраля 2021-го. Тогда в проекте приняли участие около 200 студентов волонтёров-медиков, работавших в 15 поликлиниках Волгограда и Волжского, а также в Среднеахтубинской ЦРБ. Ежедневно осуществлялся мониторинг состояния порядка 1600 пациентов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Здравоохранение
13.09.2021 16:41
Здравоохранение 13.09.2021 16:41
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
13.09.2021 12:47
Здравоохранение 13.09.2021 12:47
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.09.2021 13:26
Здравоохранение 11.09.2021 13:26
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.09.2021 11:01
Здравоохранение 10.09.2021 11:01
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
08.09.2021 17:01
Здравоохранение 08.09.2021 17:01
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
08.09.2021 15:27
Здравоохранение 08.09.2021 15:27
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.09.2021 20:02
Здравоохранение 06.09.2021 20:02
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.09.2021 11:38
Здравоохранение 06.09.2021 11:38
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
05.09.2021 14:05
Здравоохранение 05.09.2021 14:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
03.09.2021 13:18
Здравоохранение 03.09.2021 13:18
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
31.08.2021 16:56
Здравоохранение 31.08.2021 16:56
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
29.08.2021 12:32
Здравоохранение 29.08.2021 12:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.08.2021 11:00
Здравоохранение 29.08.2021 11:00
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.08.2021 12:27
Здравоохранение 28.08.2021 12:27
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.08.2021 13:27
Здравоохранение 26.08.2021 13:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:42
В Подмосковье умер бывший руководитель ассоциации муниципальных образований Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:02
Волгоградка судилась из-за фейковых долгов и победилаСмотреть фотографии
20:02
Театр онлайн:«Ростелеком» обеспечит трансляцию спектакля для подростков «ЛисPEACE»Смотреть фотографии
18:03
«Сегодня похоронили Витю»: знаменитый ансамбль Волгоградской области самораспустился из-за коронавирусаСмотреть фотографии
18:02
В Волгограде водителю троллейбуса не удалось избежать ДТПСмотреть фотографии
17:26
Волгоградским паралимпийцам вручил награды Владимир ПутинСмотреть фотографии
17:07
Из-за аномально низкого уровня воды в Волге заменили теплоходы в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:43
Крушат трибуны и поливают газон: демонтаж стадиона «Трактор» в Волгограде сняли сверхуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:41
В Волгограде проходит Всероссийская акция «Помоги первым!»Смотреть фотографии
16:27
Рецидивиста осудили за расправу над рыбаками в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:11
Новый командир возглавил ОМОН Росгвардии в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:10
Уголовное дело возбуждено после столкновения двух судов в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:03
Обновленный ŠKODA KODIAQ: комплектации и ценыСмотреть фотографии
15:30
В поликлиниках Волгоградской области снова стали лечить по телефонуСмотреть фотографии
15:15
В гострудинспекцию Волгоградской области на принудительную вакцинацию пожаловались 16 человекСмотреть фотографии
14:36
В Волгограде начался снос старейшего стадиона «Трактор»Смотреть фотографии
14:30
В Волгоградской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ среди детсадовцев и школьниковСмотреть фотографии
13:56
Житель Волгоградской области попал под статью после поездки на служебном авто за арбузамиСмотреть фотографии
13:48
Закрытие под Волгоградом трех детсадов на время выборов возмутило родителейСмотреть фотографии
13:29
Под Волгоградом из-за коммунальной аварии 5 тыс человек остались без водыСмотреть фотографии
13:18
Суд в Волгограде обязал обеспечить ребенка-инвалида бесплатными лекарствамиСмотреть фотографии
13:12
Коронавирус убил старшую акушерку перинатального центра в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:08
Виртуальная жрица любви выманила у волгоградского военного 54 тысячи рублейСмотреть фотографии
12:47
В волгоградской поликлинике №2 – новый главврачСмотреть фотографии
11:57
Отопительный сезон в Волгоградской области может начаться раньше обычногоСмотреть фотографии
11:45
В Волгограде ограничат доступ верующих на первую службу в Александро-Невском собореСмотреть фотографии
11:29
УФСБ ищет в Волгоградской области настоящих пограничниковСмотреть фотографии
10:54
«Выжили чудом»: два человека пострадали в массовом ДТП с фурами под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:28
В Волжском открылась первая модельная библиотекаСмотреть фотографии
10:28
Жители Волгоградской области нарастили долг по кредитам и ипотекеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 