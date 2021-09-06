В Волгоградской области месть пенсионера девушке-продавцу за отказ разменять деньги попала на видео











Неподобающее поведение в одном из магазинов Камышина в Волгоградской области пожилого покупателя, который разозлился на отказ продавца разменять ему деньги, запечатлела камера видеонаблюдения. На записи видно, как уже немолодой мужчина выбивает стул из-под ног девушки-продавца, она падает. Эта история получила огласку благодаря пострадавшей девушке, которая разместила указанное видео и пост в Instagram. Она рассказала, как все произошло и попросила помощь в опознании личности посетителя. Со слов девушки, этот посетитель зашел в магазин и попросил разменять ему деньги. "Я ему отказала (нельзя по правилам). Ему это не понравилось и, примерно через 1,5 часа, он вернулся и сделал то, что вы видите на видео", - написала на своей страничке пострадавшая. В результате падения девушка получила сильный ушиб колена, из-за чего она не может самостоятельно передвигаться и опираться на ногу. Продавец написала заявление в полицию.

В региональном главке МВД сообщили, что личность пенсионера уже установлена. Он подтвердил, что разозлился на продавца из-за того, что она не разменяла ему деньги. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. После установления всех обстоятельств и тяжести вреда здоровью будет принято процессуальное решение.