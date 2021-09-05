Пенсионерка травмировалась в салоне автобуса в Волгограде





Накануне в Красноармейском районе Волгограда 67-летняя женщина получила травмы в салоне автобуса №103. В ГУ МВД по Волгоградской области ИА "Высота 102" пояснили, что это произошло на остановке общественного транспорта «Строитель». 59-летний водитель автобуса «Волгобас-5270» применил экстренное торможение. Пожилая пассажирка не удержалась на ногах и упала. Пенсионерку доставили в больницу.

Напомним, ранее сообщалось о получении травм двумя пожилыми женщинами в салонах троллейбусов в Волгограде. Причиной также стало резкое торможение.







