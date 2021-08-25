Улицу под Волгоградом очистят от мусора за миллион рублей





Строительный мусор и прочие отходы, которыми недобросовестные граждане захламили улицу Гидротехническую в рабочем поселке Городище, уберут за 1,28 миллиона рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, победителем электронного аукциона на выполнение работ по ликвидации несанкционированного места размещения отходов стал индивидуальный предприниматель Евгений Сурков. Он предложил наименьшую цену контракта.

Заказчиком работ выступила администрация Городищенского района Волгоградской области. Начальная цена контракта была указана в размере 1,34 миллиона рублей. Средства на ликвидацию свалки предусмотрены в бюджете Городищенского городского поселения на 2021 год.

Стихийные залежи мусора, согласно условиям договора, подрядчик должен убрать за 20 дней с момента заключения контракта.

Напомним, что с 1 января 2019 года в Волгоградской области начал работать региональный мусорный оператор, координирующий все этапы обращения с отходами. Однако он не несет ответственности за свалки, которые образовались до начала реализации мусорной реформы на территории Волгограда и области. Такие несанкционированные свалки являются "головной болью" властей и организаций, на чьих землях они расположены.



