



На заседании Правительства премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал увеличение максимального срока оплачиваемого больничного по уходу за ребенком на 30 дней.



Сейчас продолжительность оплачиваемого больничного зависит от возраста ребёнка и его заболевания, и может составлять от 45 до 120 дней в год. Мишустин отметил, что в отдельных случаях детям требуется больше времени для выздоровления. Однако после окончания установленного срока родители вынуждены возвращаться к работе и прекращают получать пособие по временной нетрудоспособности.



Премьер-министр заявил, что для помощи семьям планируется увеличить каждый из периодов оплачиваемого больничного на 30 дней и продлить финансовую поддержку на этот же срок.



Это станет дополнительной поддержкой для родителей. Мишустин также упомянул, что больничный могут взять не только родители, но и другие близкие родственники, включая бабушек и дедушек. Окончательное решение по этому вопросу будет принято после рассмотрения соответствующего законопроекта.