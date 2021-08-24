Пенсионеры получат обещанные президентом 10 тысяч рублей в сентябре

Федеральные новости 24.08.2021 12:13
0
24.08.2021 12:13
Президент Владимир Путин подписал указ о разовых выплатах пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Единовременную выплату пенсионеры получат в сентябре 2021 года. Для этого им не нужно будет обращаться с соответствующим заявлением в пенсионный фонд – деньги начислят на основании данных этого ведомства.
Напомним, Владимир Путин анонсировал новые выплаты всем пенсионерам, в том числе работающим и военным, 21 августа во время встречи с членами «Единой России». Также он пообещал военнослужащим по 15 тысяч рублей по итогам 2021 года.
Реклама
Владимир Путин пообещал пенсионерам и военным по 10 и 15 тысяч рублей22.08.2021 16:47
Федеральные новости 22.08.2021 16:47
Вакцинированные от коронавируса россияне смогут выиграть в лотерею 100 тысяч рублей18.08.2021 10:33
Федеральные новости 18.08.2021 10:33
Волгоградские торговые сети обойдут проверки на предмет завышения цен на продукты13.08.2021 17:42
Федеральные новости 13.08.2021 17:42
Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с двухлетним мальчиком в Волгограде09.08.2021 17:49
Федеральные новости 09.08.2021 17:49
Индия и Россия проводят совместные учения под Волгоградом04.08.2021 17:30
Федеральные новости 04.08.2021 17:30
Александр Бастрыкин взял на заметку дело мамаши-садистки из Волгоградской области03.08.2021 16:36
Федеральные новости 03.08.2021 16:36
Волгоград лишили матча сборной России с командой Мальты31.07.2021 13:17
Федеральные новости 31.07.2021 13:17
Новые правила ОСАГО и деньги за спорт: какие законы вступят в силу в августе31.07.2021 11:17
Федеральные новости 31.07.2021 11:17
Иранской компании выставили счет за загрязнение Волги29.07.2021 11:40
Федеральные новости 29.07.2021 11:40
Владимир Путин поручил начать школьные выплаты детям со 2 августа28.07.2021 16:51
Федеральные новости 28.07.2021 16:51
«Русал» просит избавить его от экспортной пошлины22.07.2021 09:21
Федеральные новости 22.07.2021 09:21
Волгоградский историк прокомментировал статью Владимира Путина об Украине21.07.2021 20:04
Федеральные новости 21.07.2021 20:04
Мишустин дал денег на спасение города от Волгоградского водохранилища21.07.2021 13:33
Федеральные новости 21.07.2021 13:33
Минэкономразвития предложило первые послабления после введения пошлин на экспорт металлов15.07.2021 12:49
Федеральные новости 15.07.2021 12:49
Президентские выплаты на волгоградских детей-школьников начнутся с 16 августа15.07.2021 10:05
Федеральные новости 15.07.2021 10:05
Реклама