Федеральные новости

Пенсионеры получат обещанные президентом 10 тысяч рублей в сентябре

Федеральные новости 24.08.2021 12:13
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24.08.2021 12:13


Президент Владимир Путин подписал указ о разовых выплатах пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. 
Единовременную  выплату  пенсионеры получат в сентябре 2021 года. Для этого им не нужно будет обращаться с соответствующим заявлением в пенсионный фонд – деньги начислят на основании данных этого ведомства.
Напомним, Владимир Путин анонсировал новые выплаты всем пенсионерам, в том числе работающим и военным, 21 августа во время встречи с членами «Единой России». Также он пообещал военнослужащим по 15 тысяч рублей по итогам 2021 года. 

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