Пенсионеры получат обещанные президентом 10 тысяч рублей в сентябре





Президент Владимир Путин подписал указ о разовых выплатах пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Единовременную выплату пенсионеры получат в сентябре 2021 года. Для этого им не нужно будет обращаться с соответствующим заявлением в пенсионный фонд – деньги начислят на основании данных этого ведомства.

Напомним, Владимир Путин анонсировал новые выплаты всем пенсионерам, в том числе работающим и военным, 21 августа во время встречи с членами «Единой России». Также он пообещал военнослужащим по 15 тысяч рублей по итогам 2021 года.



