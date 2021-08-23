Происшествия

Пожар на подстанции в Волжском тушили более трех часов

Происшествия 23.08.2021 08:12
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23.08.2021 08:12


Пожар на трансформаторной подстанции в Волжском, который вспыхнул накануне,  тушили три с половиной часа. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, ликвидировали возгорание в 22 часа 23 минуты. Сообщение о ЧП поступило около 19-00. Причины пожара устанавливаются. 
Напомним, накануне в Волжском вспыхнула подстанция подшипникового завода. Над предприятием взметнулся столб черного дыма. В квартирах волжан произошел скачок напряжения, на некоторое время пропал свет, прекратилось вещание телевидения, наблюдались проблемы с интернетом. В ГУ МЧС по Волгоградской области заявили, что пострадавших в результате происшествия не было. 

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