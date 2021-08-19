Экология

В Волгограде нелегальную мусорную базу нашли по запаху

Экология 19.08.2021 11:03
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19.08.2021 11:03


Место несанкционированного накопления и перегрузки твердых коммунальных отходов обнаружено на территории Советского района Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, в адрес природоохранного ведомства поступила информация о наличии на улице Автомобилистов стойкого запаха, характерного для большого скопления отходов.
В ходе выездного обследования выяснилось, что на бывшей территории ПАТП-4, расположенной на указанной улице, в одном из ангаров имеются значительные скопления ТКО как навалом, так и в контейнерах системы "мультилифт". 
Отмечается, что производственная база в Советском районе Волгограда по ул. Автомобилистов не является объектом размещения отходов и не внесена в государственный реестр объектов размещения отходов и Территориальную схему обращения с отходами на территории Волгоградской области, утвержденную приказом областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Эта база также не является площадкой временного накопления (перегрузки) отходов.
По факту работы нелегальной мусорной базы возбуждено административное производство по факту осуществления деятельности по сбору, транспортированию, накоплению твердых коммунальных отходов с отклонениями от Территориальной схемы обращения с отходами на территории Волгоградской области. Проводится административное расследование.
По предварительным данным, вышеуказанную производственную базу эксплуатирует оператор по транспортированию ТКО на территории Волгоградской области ООО "Волга Д".
Ранее Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям ООО "Волга Д" уже привлекалось к административной ответственности по факту осуществления деятельности по транспортированию ТКО с отклонением от территориальной схемы в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. 
По данным системы СПАРК, ООО "Волга Д" (ИНН 3448034760) в 2018 и 2019 годах заключил с региональным оператором по обращению с ТКО в Волгоградской области два контракта на аренду транспортных средств без экипажа общей стоимостью более 1,5 миллиарда рублей. Владельцем ООО "Волга Д" является АО "Диджиталтех", зарегистрированное в Москве. Основной вид деятельности ООО "Волга Д" - перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. Также компания занимается сбором, обработкой и утилизацией отходов.
Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

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