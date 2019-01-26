В Волгоградской области регоператор берет в аренду новую партию мусоровозов

Общество 26.01.2019 11:00
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26.01.2019 11:00
Региональный оператор по обращению с ТКО в Волгоградской области готов взять в аренду до 31 августа 2028 года девять мусоровозов за 281 миллион 352 тысячи рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, соответствующую документацию ООО «Управление отходами - Волгоград» разместило на 25-й день своей работы в качестве регоператора. Обществу необходимы семь мусоровозов с установкой FAUN (или эквивалент) с объемом кузова не менее 15 м.куб., а также два мусоровоза с установкой MC-4 с объемом кузова не менее 8 м.куб.
Мусоровозы предназначены для сбора, уплотнения и транспортировки большого объема, как твердых бытовых отходов, так крупногабаритного мусора.
Напомним, региональный оператор по обращению с ТКО в Волгоградской области - ООО «Управление отходами – Волгоград» - начал свою деятельность с 1 января. Однако за первые дни нового года Волгоград погрузился в мусорный хаос: в некоторых дворах свалки, где раньше убирали исправно, достигли невероятных размеров. Новые контейнеры появились не везде, с техникой также наблюдался дефицит. По заявлению самого регоператора, график уборки мусора пока удалось наладить только в Волжском.
Отметим, что крупную закупку мусоровозов в аренду регоператор осуществлял в конце 2018 года. Тогда компании понадобилось 53 единицы спецтехники – в основном это мусоровозы, а также погрузчики и прицепы. Сумма плата арендодателю - около 1,3 миллиарда рублей.
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