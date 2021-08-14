«Ротор» сыграл вничью с «Балтикой» на «Волгоград Арене» - 1:1

Сегодня в рамках шестого тура первенства ФНЛ на «Волгоград Арене» «Ротор» провел матч с «Балтикой» из Калининграда, который закончился ничьей - 1:1. Как сообщает ИА «Высота 102», и эта игра состоялась почти при пустых трибунах – клубы поддерживали несколько десятков фанатов «Ротора» и четыре болельщика «Балтики». В начале встречи волгоградские футболисты завладели инициативой, однако преимущество во владении мячом хозяевами поля не привело к созданию опасных голевых моментов у ворот гостей. А вот у футболистов «Балтики» были шансы открыть счет в поединке. Самый опасный момент соперники «Ротора» создали на 38-ой минуте, но отправленный одним из игроков калининградского клуба мяч попал в перекладину ворот волгоградской команды.

Второй тайм продолжился по тому же сценарию, что и первый. Волгоградцы нанесли несколько ударов по воротам, но вратарь «Балтики» выручал свою команду. Гости сумели реализовать свою первую опасную атаку на ворота хозяев, но тут случилось неожиданное – футболист «Балтики» нанес удар, Игорь Обухов отбил мяч, который попал в ногу волгоградского защитника Ильи Бериашвили, а от него – в сетку ворот волгоградского клуба. После этого «Ротор» ринулся вперед в попытке отыграться. И это ему удалось. Уже в конце матча полузащитник «Ротора» Игорь Школик красивым дальним ударом сравнял счет. В итоге – 1:1.

«Ротор» после шести туров набрал 8 очков. Пока он находится в середине таблицы, занимая 10-ое место.