Спорт

«Ротор» сыграл вничью с «Балтикой» на «Волгоград Арене» - 1:1

Спорт 14.08.2021 21:06
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14.08.2021 21:06


Сегодня в рамках шестого тура первенства ФНЛ на «Волгоград Арене» «Ротор» провел матч с «Балтикой» из Калининграда, который закончился ничьей - 1:1. Как сообщает ИА «Высота 102», и эта игра состоялась почти при пустых трибунах  – клубы поддерживали несколько десятков фанатов «Ротора» и четыре болельщика «Балтики». В начале встречи волгоградские футболисты завладели инициативой, однако преимущество во владении мячом хозяевами поля не привело к созданию опасных голевых моментов у ворот гостей. А вот у футболистов «Балтики» были шансы открыть счет в поединке. Самый опасный момент соперники «Ротора» создали на 38-ой минуте, но отправленный одним из игроков калининградского клуба  мяч попал в перекладину ворот волгоградской команды. 
Второй тайм продолжился по тому же сценарию, что и первый. Волгоградцы нанесли несколько ударов по воротам, но вратарь «Балтики» выручал свою команду. Гости сумели реализовать свою первую опасную атаку на ворота хозяев, но тут случилось неожиданное – футболист «Балтики» нанес удар, Игорь Обухов отбил мяч, который попал в ногу волгоградского защитника Ильи Бериашвили, а от него – в сетку ворот волгоградского клуба. После этого «Ротор» ринулся вперед в попытке отыграться. И это ему удалось. Уже в конце матча полузащитник «Ротора» Игорь Школик красивым дальним ударом сравнял счет. В итоге – 1:1. 
«Ротор» после шести туров набрал 8 очков. Пока он находится в середине таблицы, занимая 10-ое место. 
Фото ФК "Балтика" группа болельщиков ВК.

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