



337 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Волгоградской области за минувшие сутки – это больше, чем выявлялось ранее, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Умерло от этой инфекции за сутки 14 жителей региона. Из-за COVID Волгоградская область потеряла уже 2032 человек.

В регионе по-прежнему количество заразившихся за сутки превышает число выздоровевших. Закрыть больничные листы смогли только 297 пациентов.



