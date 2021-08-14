Здравоохранение

Обстановка ухудшается: все больше больных COVID выявляют в Волгоградской области

Здравоохранение 14.08.2021 12:32
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14.08.2021 12:32


337 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Волгоградской области за минувшие сутки – это больше, чем выявлялось ранее, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
Умерло от этой инфекции за сутки 14 жителей региона. Из-за COVID Волгоградская область потеряла уже 2032 человек.
В регионе по-прежнему количество заразившихся за сутки превышает число выздоровевших. Закрыть больничные листы смогли только 297 пациентов.

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