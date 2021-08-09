В Волгограде группу коммерсантов разоблачили на мошенничестве с деньгами нацпроекта

Борьба с коррупцией 09.08.2021 09:40
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09.08.2021 09:40
Следственным отделом по Центральному району СК России по Волгоградской области возбуждены уголовные дела в отношении директора одного из учебных центров, а также руководства трех коммерческих организаций. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, в крупном размере), ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области.
По данным следствия, с целью получения субсидий, выделяемых в рамках федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография», в ноябре прошлого года подозреваемые предоставили в центр занятости населения пакеты документов, согласно которым якобы 10 сотрудников организации по оказанию услуг в области бухучета и двух управляющих компаний проходили обучение в специализированном центре как лица предпенсионного возраста. По результатам рассмотрения заявок на компенсацию понесенных затрат из областного бюджета были выделены денежные средства в сумме более 500 тысяч рублей. В действительности, как установили следователи, указанные работники за счет организаций какого-либо обучения не проходили. Сами руководители фирм знали о финансовых махинациях и были «в доле».
Основанием для возбуждения уголовных дел послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой Центрального района города Волгограда, а также результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные оперативными сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Волгограду.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств хищения бюджетных средств.
Как стало известно ИА "Высота 102", в уголовном деле фигурируют директор ООО "УК Тамерлан" Кристина Попова, бывший главный инженер ООО "ЮгДом-групп" Бессалов, директор ООО "Консалтинг" Татьяна Рубан и директор ЧОУ ДПО "УЦ Академик" Игорь Чумаков.
Примечательно, что ранее ООО "ЮгДом-групп" фигурировала в другом уголовном деле о хищении 1,7 миллиона рублей, оплаченных жильцами за коммунальные услуги в 2014-2019 годах. Под подозрение оперативников попали 35-летний руководитель этого УК и 52-летний бухгалтер.
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