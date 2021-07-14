









Уголовное дело возбуждено в отношении 35-летнего руководителя и 52-летнего бухгалтера одной из управляющих компаний в Советском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, их подозревают в хищении 1,7 млн рублей, оплаченных жильцами за коммунальные услуги в 2014-2019 годах.

Эти средства УК должна была перечислять поставщику электроэнергии, но, по версии следствия, эти деньги были украдены. В качестве вещественных доказательств изъяты документация и жесткие диски из офиса компании и по месту жительства руководителя. По сведениям «Высоты 102», обыски прошли в ООО «ЮГДОМ-ГРУПП» и у бенефициара компании Дениса Тюменцева.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Факт хищения был выявлен оперативниками отдела №8 УЭБиПК ГУ МВД России по региону. Ход расследования уголовного дела находится под контролем руководства областного Главка полиции.