Вокруг волгоградской больницы №25 расширят парковку





Продолжить работу по созданию современной диагностической базы на площадке 25-й больницы в Волгограде, модернизировать кардио- и нейрореанимации в медучреждении, оптимизировать транспортную логистику вокруг всего лечебного городка — эти и другие задачи сегодня в ходе выездного совещания обозначил губернатор Андрей Бочаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, в течение этого и следующего годов кардио- и нейрореанимации будут приведены в соответствие уровню оказания медпомощи с использованием технологии чистых помещений. Также планируется продолжить работу по созданию на территории 25-й больницы современных комплексов диагностических, корпусов, которые будут включать дополнительное современное оборудование, в том числе КТ и МРТ.

Также были рассмотрены вопросы содержания и обслуживания машин скорой помощи и создания вокруг всего медицинского комплекса удобной схемы транспортного движения.

«Понимаем, что не хватает парковочных мест вокруг всего лечебного городка, надо менять всю транспортную схему. Большая работа уже проделана в этом направлении, но полностью она не соответствует той задаче, которая мною была поставлена. Поэтому в течение августа еще раз обратимся к этой тематике — организации движения и увеличению числа парковочных мест вокруг медучреждения», — отметил губернатор.

Всего с 2014 года в обновление материально-технической базы опорной для региона 25-й больницы вложено порядка 2 млрд рублей. На очереди — строительство перинатального центра на территории медучреждения. Проектирование уже идёт.