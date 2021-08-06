Вокруг волгоградской больницы №25 расширят парковку

Здравоохранение 06.08.2021 14:05
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06.08.2021 14:05
Продолжить работу по созданию современной диагностической базы на площадке 25-й больницы в Волгограде, модернизировать кардио- и нейрореанимации в медучреждении, оптимизировать транспортную логистику вокруг всего лечебного городка — эти и другие задачи сегодня в ходе выездного совещания обозначил губернатор Андрей Бочаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, в течение этого и следующего годов кардио- и нейрореанимации будут приведены в соответствие уровню оказания медпомощи с использованием технологии чистых помещений. Также планируется продолжить работу по созданию на территории 25-й больницы современных комплексов диагностических, корпусов, которые будут включать дополнительное современное оборудование, в том числе КТ и МРТ.
Также были рассмотрены вопросы содержания и обслуживания машин скорой помощи и создания вокруг всего медицинского комплекса удобной схемы транспортного движения.
«Понимаем, что не хватает парковочных мест вокруг всего лечебного городка, надо менять всю транспортную схему. Большая работа уже проделана в этом направлении, но полностью она не соответствует той задаче, которая мною была поставлена. Поэтому в течение августа еще раз обратимся к этой тематике — организации движения и увеличению числа парковочных мест вокруг медучреждения», — отметил губернатор.
Всего с 2014 года в обновление материально-технической базы опорной для региона 25-й больницы вложено порядка 2 млрд рублей. На очереди — строительство перинатального центра на территории медучреждения. Проектирование уже идёт.
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