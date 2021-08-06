Здравоохранение

Вокруг волгоградской больницы №25 расширят парковку

Здравоохранение 06.08.2021 14:05
0
06.08.2021 14:05


Продолжить работу по созданию современной диагностической базы на площадке 25-й больницы в Волгограде, модернизировать кардио- и нейрореанимации в медучреждении, оптимизировать транспортную логистику вокруг всего лечебного городка — эти и другие задачи сегодня в ходе выездного совещания обозначил губернатор  Андрей Бочаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, в течение этого и следующего годов кардио- и нейрореанимации будут приведены в соответствие уровню оказания медпомощи с использованием технологии чистых помещений.  Также планируется продолжить работу по созданию на территории 25-й больницы современных комплексов диагностических, корпусов, которые будут включать дополнительное современное оборудование, в том числе КТ и МРТ. 
Также  были рассмотрены вопросы содержания и обслуживания машин скорой помощи и создания вокруг всего медицинского комплекса удобной схемы транспортного движения.
«Понимаем, что не хватает парковочных мест вокруг всего лечебного городка, надо менять всю транспортную схему. Большая работа уже проделана в этом направлении, но полностью она не соответствует той задаче, которая мною была поставлена. Поэтому в течение августа еще раз обратимся к этой тематике — организации движения и увеличению числа парковочных мест вокруг медучреждения», — отметил губернатор.
Всего с 2014 года в обновление материально-технической базы опорной для региона 25-й больницы вложено порядка 2 млрд рублей. На очереди — строительство перинатального центра на территории медучреждения. Проектирование уже идёт.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Здравоохранение
06.08.2021 10:25
Здравоохранение 06.08.2021 10:25
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
03.08.2021 16:28
Здравоохранение 03.08.2021 16:28
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.08.2021 14:55
Здравоохранение 02.08.2021 14:55
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.08.2021 14:15
Здравоохранение 01.08.2021 14:15
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.07.2021 13:00
Здравоохранение 31.07.2021 13:00
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.07.2021 14:58
Здравоохранение 30.07.2021 14:58
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.07.2021 14:30
Здравоохранение 30.07.2021 14:30
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.07.2021 10:26
Здравоохранение 29.07.2021 10:26
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
28.07.2021 17:11
Здравоохранение 28.07.2021 17:11
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.07.2021 17:39
Здравоохранение 27.07.2021 17:39
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.07.2021 15:32
Здравоохранение 27.07.2021 15:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.07.2021 15:07
Здравоохранение 27.07.2021 15:07
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.07.2021 13:10
Здравоохранение 27.07.2021 13:10
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.07.2021 18:36
Здравоохранение 26.07.2021 18:36
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.07.2021 15:56
Здравоохранение 23.07.2021 15:56
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:11
Волгоградский губернатор сдал кровь для спасения тяжелобольных COVID-19Смотреть фотографииCмотреть видео
14:16
«ГАЗель» сгорела в Волгограде на пути к дачам (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:05
Вокруг волгоградской больницы №25 расширят парковкуСмотреть фотографии
13:37
В поезде «Волгоград-Москва» вагон-ресторан заменили на бистроСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде по факту гибели девочки в ванной возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
13:25
Пьяный волжанин покалечился на угнанной из автосервиса машиныСмотреть фотографии
13:22
На севере Волгоградской области похолодаетСмотреть фотографии
13:04
Wink покажет все матчи чемпионата Франции по футболуСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде рекламу лжекооператива распространяли ярославские бизнесменыСмотреть фотографии
12:03
Волгоградская область обогнала Австралию по количеству зараженных и умерших от коронавирусаСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде тело подростка нашли в ваннойСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде не могут устранить аварию на водопроводеСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде ждут жалоб от поступающих в вузы и ссузыСмотреть фотографии
10:52
«Будем прочесывать лес»: в хуторе Волгоградской области ищут мертвых свинейСмотреть фотографии
10:25
90% сотрудников Волгоградского алюминиевого завода вакцинировались от коронавирусаСмотреть фотографии
10:15
Денег нет, но деньги есть: жители Волгоградской области накопили на счетах 293 миллиардаСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде адвокат пытался пронести iPhone на территорию СИЗО-1Смотреть фотографии
09:50
Волгоградец на мопеде протаранил столбСмотреть фотографии
09:25
Урожай снарядов времен войны собрали саперы у поселка под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:18
Птицефабрика в Волгоградской области загадила округу пометомСмотреть фотографии
21:40
На Набережной Волгограда губернатор встретился с привитыми общественникамиСмотреть фотографии
19:55
Долги жильцов перед УК-банкротом выставили на торги в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:05
«Хотим сделать красиво»: в Александро-Невский собор в Волгограде набирают певчихСмотреть фотографии
17:22
Конструктор пакетного предложения от «Ростелекома»: теперь каждый может создать свой идеальный тарифСмотреть фотографии
17:22
На севере в Волгограде прорвало водопровод с питьевой водойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:36
Электронный документооборот «расширяет» горизонты: цифровую подпись теперь можно получить бесплатноСмотреть фотографии
14:49
На волгоградских заводах готовы платить рабочим в среднем 24 тысячи рублейСмотреть фотографии
14:33
Новое тревел-шоу МТС поможет волгоградцам спланировать отпускСмотреть фотографии
14:12
Глава СК РФ возмутился выпиской из больницы Волгограда ветерана с дырой в животеСмотреть фотографии
14:10
Розовые it-карамельки прислали в мужскую колонию в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 