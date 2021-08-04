Следователи придут в аквапарк Волжского после скандала с ребенком-аутистом

Расследования 04.08.2021 15:29
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04.08.2021 15:29
Доследственная проверка организована СУ СК по Волгоградской области по факту публикаций в СМИ и в соцсетях о семье из Астрахани, которой отказали в допуске на территорию волжского аквапарка «XXI» из-за ребенка-аутиста. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление объективной картины произошедших событий, которые могли привести к нарушению прав подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, охранник заведения досуга не пропустил семью с двумя детьми, один из которых – аутист, на территорию аквапарка, ссылаясь на особенности его развития и на правила посещения. Родители Дамира Шаумурунова обратились с заявлением в прокуратуру. После инцидента администрация аквапарка так и не извинилась публично за случившееся. Мало того, сайт и социальные сети заведения владельцы аккаунтов заблокировали, избегая негативных комментариев.
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