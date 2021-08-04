Кофейные воришки обчистили полки магазина в Волгограде (ВИДЕО)











Полицейские ППС задержали в Дзержинском районе Волгограда двоих парней 18 и 19 лет по подозрению в краже кофе из магазина. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УМВД России по Волгограду, молодые люди похитили 12 банок популярного напитка. Воришек вычислили по записям камер видеонаблюдения.

Молодые люди ранее уже были судимы. Они сознались в краже и рассказали, что находясь в помещении магазина, сложили банки с кофе в рюкзак и ушли, не оплатив товар. Похищенное они продали неизвестному на улице, а полученные деньги планировали потратить на собственные нужды. Полицейские в ходе патрулирования увидели схожих по приметам парней и попытались их задержать.

Увидев наряд полиции, подозреваемые попытались убежать, но были задержаны и доставлены в отдел полиции для установления обстоятельств. В настоящее время в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража). Им грозит до 5 лет лишения свободы. В отношении них избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.



