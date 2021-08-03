Волгоградец с аутоиммунным заболеванием умер от коронавируса





От коронавируса в Волгоградской области за сутки скончались 14 человек. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе региона, самому молодому из них было 49 лет. Житель Волгограда имел хронические заболевания эндокринной системы и аутоиммунное заболевание. Его доставили в больницу №4 с подтвержденным COVID-19 и двухсторонней пневмонией.

Самому взрослому жителю региона, не пережившему инфекцию, было 95 лет. Он также проживал в Волгограде.

Всего от COVID-19 в регионе скончались 1859 человек. За сутки инфекция была выявлена у 319 жителей Волгоградской области, вылечились от этой болезни 288 пациентов.



