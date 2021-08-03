В Волгограде мстительный автомобилист изрезал колеса чужой иномарки





Безработный житель Волжского задержан по подозрению в умышленном повреждении чужого автомобиля в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УМВД России по Волгограду, в полицию обратился 37-летний житель Кировского района с заявлением о повреждении четырех колес на его автомобиле "Mazda". Участковый уполномоченный выяснил, что к преступлению причастен 27-летний житель Волжского, который накануне поругался с волгоградцем во дворе дома по улице 64-й Армии из-за парковочного места. Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что он порезал колеса на иномарке, решив таким способом отомстить обидчику.

Возбуждено уголовное дело. За умышленное повреждение имущества волжанину грозит до двух лет лишения свободы.



