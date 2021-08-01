Операция «маньяк»: разыскиваемого в Волгограде педофила задержали в магазине (ВИДЕО)

Расследования 01.08.2021 12:34
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01.08.2021 12:34
Дмитрия Соболева, разыскиваемого по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девочки, задержали в магазине в Советском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», видео задержания появилось в одной из социальных сетей. На записи видно, как Соболева в сетевом магазине. расположенного по адресу ул. Алексеевская,19, удерживают несколько мужчин - это администратор и продавец магазина, а также посетитель.
В СУ СКР по Волгоградской области эту информацию подтвердили. Как сообщила ИА «Высота 102» и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Снежана Тихонова, злоумышленника заметили и опознали посетители магазина. Они сообщили в полицию и удерживали Соболева до прибытия оперативников.
Сотрудник магазина Александр Швецов сообщил, что Соболева узнал посетитель, который до этого видел фото злоумышленника в социальных сетях. «Он начал кричать, что это педофил, держите его. Мы и задержали», - рассказал собеседник агенства.
Напомним, вечером 21 июля 2021 года в Кировском районе Волгограда было совершено нападение на 14-летнюю девочку. Как установлено следствием, злоумышленник напал на школьницу, которая возвращалась домой. Он надругался над несовершеннолетней, а потом скрылся в неизвестном направлении.
Следственные органы установили личность мужчины. Потерпевшая опознала предполагаемого преступника. Им оказался безработный житель Кировского района Дмитрий Олегович Соболев, 1985 года рождения.
Несмотря на предпринятые злоумышленником меры конспирации и попытки скрыться от преследования, его местонахождение удалось установить. Вечером 31 июля 2021 года подозреваемый задержан оперативными сотрудниками и доставлен к следователям.
Задержанный сообщил следователям, что причастен к нападению на потерпевшую, полностью признав свою вину и рассказав об обстоятельствах совершенного преступления.
В настоящее время с подозреваемым проводится комплекс следственных действий, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что граждане, которые оказали содействие в задержании подозреваемого в тяжком преступлении, будут поощрены.
Фото: скрин с видео задержания Вконтакте
Видео задержания: администратор магазина Максим Дураков, продавец Александр Швецов
Видео допроса: СУ СКР по Волгоградской области
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