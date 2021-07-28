Расследования

В Волгограде разыскивают маньяка-педофила

Расследования 28.07.2021 17:56
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28.07.2021 17:56


Ранее отсидевшего за убийство мужчину разыскивают по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Рецидивист также привлекался к уголовной ответственности за грабеж и изнасилование. Как сообщила ИА «Высота 102» и.о старшего помощника руководителя СУ СК России по Волгоградской области Снежана Тихонова, преступление произошло вечером 21 июля этого года в Кировском районе. На 14-летнюю девочку, которая возвращалась домой, напал мужчина славянской внешности. Он надругался над несовершеннолетней, а потом скрылся в неизвестном направлении.
Следственные органы установили личность мужчины. Потерпевшая опознала предполагаемого преступника. Им оказался безработный житель Кировского района Дмитрий Олегович Соболев, 1985 года рождения.
Предположительно он может скрываться в одном из районов Волгограда или Волгоградской области.
Следственные органы просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого злоумышленника, сообщить по телефону доверия ГУ МВД России по Волгоградской области: (8442) 30-44-44, по телефону Дежурной части ГУ МВД России по Волгоградской области - (8442) 30-44-45, или в отделение дежурных следователей следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области по телефонам: 8 (937) 729-87-98, (8442) 30-20-20, а также в следственный отдел по Кировскому району по телефонам: (8442) 44-08-77, (8442) 44-49-00, либо «02». Звонки принимаются круглосуточно. Конфиденциальность гарантируется.


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