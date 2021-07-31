Пьяный волгоградец разбил куском бетона 11 автомобилей в центре города

Происшествия 31.07.2021 10:03
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31.07.2021 10:03
Доследственная проверка проводится в отношении 30-летнего жителя Волгограда, который минувшей ночью повредил 11 припаркованных во дворе многоэтажки автомобилей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбил лобовые стекла, помял и поцарапал кузов машин фрагментом бетонного блока.
Инцидент произошел сегодня ночью. Жители дома №12 по улице Днестровской позвонили в полицию и сообщили, что неизвестный повредил несколько автомобилей во дворе. На место прибыла оперативно-следственная группа, полицейские задержали вандала и доставили в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», предусматривающей до двух лет лишения свободы.
Видео предоставлено ГУ МВД России по Волгоградской области.
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