Пьяный волгоградец разбил куском бетона 11 автомобилей в центре города

Доследственная проверка проводится в отношении 30-летнего жителя Волгограда, который минувшей ночью повредил 11 припаркованных во дворе многоэтажки автомобилей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбил лобовые стекла, помял и поцарапал кузов машин фрагментом бетонного блока.

Инцидент произошел сегодня ночью. Жители дома №12 по улице Днестровской позвонили в полицию и сообщили, что неизвестный повредил несколько автомобилей во дворе. На место прибыла оперативно-следственная группа, полицейские задержали вандала и доставили в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», предусматривающей до двух лет лишения свободы.