Вкладчики рухнувшей в Волгограде финансовой пирамиды потеряли 10 миллионов рублей





В Волгоградской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководителей потребительского кооператива. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в ведомство поступили многочисленные жалобы горожан, которые не могли получить свои вклады. Было установлено, что одним из потребительских кооперативов осуществляется деятельность по привлечению денежных средств граждан и выдаче займов, при которой выплата процентов по заключенным договорам вклада осуществляется за счет привлеченных ранее денежных средств вкладчиков. При этом кооператив не состоит в реестре ломбардов и микрофинансовых компаний Банка России, что свидетельствует о наличии в его деятельности признаков финансовой пирамиды.

Материальный ущерб вкладчикам на момент надзорной проверки составил свыше 10 млн рублей.

На основании собранных прокуратурой материалов следственным отделом № 2 СУ УМВД России по г. Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ

(организация деятельности по привлечению денежных средств физических и юридических лиц в особо крупном размере при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности).

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что в Волгограде неожиданно для вкладчиков закрылся ПК «Станичник», офис которого работал на ул. Маршала Еременко, 142а. В отделении Центробанка тогда поясняли, что усматривают признаки пирамиды и нелегального кредитора в деятельности ПК «Станичник».



