Расследования

Вкладчики рухнувшей в Волгограде финансовой пирамиды потеряли 10 миллионов рублей

Расследования 30.07.2021 17:04
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30.07.2021 17:04


В Волгоградской   области   по   материалам  прокурорской  проверки возбуждено  уголовное дело в отношении руководителей потребительского кооператива. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в ведомство поступили многочисленные жалобы горожан, которые не могли получить свои вклады. Было установлено, что  одним из потребительских кооперативов осуществляется деятельность по привлечению денежных средств граждан и выдаче займов, при   которой  выплата  процентов  по  заключенным  договорам  вклада осуществляется   за   счет   привлеченных   ранее   денежных  средств вкладчиков. При  этом кооператив не состоит в реестре ломбардов и микрофинансовых компаний   Банка   России,   что  свидетельствует  о  наличии  в  его деятельности признаков финансовой пирамиды.
Материальный  ущерб  вкладчикам на момент надзорной проверки  составил свыше 10 млн рублей.
На основании собранных прокуратурой материалов следственным отделом № 2  СУ  УМВД  России  по  г.  Волгограду  возбуждено уголовное дело по признакам  преступления,  предусмотренного  ч.  2  ст.  172.2  УК  РФ
(организация  деятельности по привлечению денежных средств физических  и   юридических   лиц   в   особо   крупном  размере  при  отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности).
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что в Волгограде неожиданно для вкладчиков закрылся ПК «Станичник», офис которого работал на ул. Маршала Еременко, 142а. В отделении Центробанка тогда поясняли, что усматривают признаки пирамиды и нелегального кредитора в деятельности ПК «Станичник».

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