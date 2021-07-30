Вкладчики рухнувшей в Волгограде финансовой пирамиды потеряли 10 миллионов рублей

Расследования 30.07.2021 17:04
0
30.07.2021 17:04
В Волгоградской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководителей потребительского кооператива. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в ведомство поступили многочисленные жалобы горожан, которые не могли получить свои вклады. Было установлено, что одним из потребительских кооперативов осуществляется деятельность по привлечению денежных средств граждан и выдаче займов, при которой выплата процентов по заключенным договорам вклада осуществляется за счет привлеченных ранее денежных средств вкладчиков. При этом кооператив не состоит в реестре ломбардов и микрофинансовых компаний Банка России, что свидетельствует о наличии в его деятельности признаков финансовой пирамиды.
Материальный ущерб вкладчикам на момент надзорной проверки составил свыше 10 млн рублей.
На основании собранных прокуратурой материалов следственным отделом № 2 СУ УМВД России по г. Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ
(организация деятельности по привлечению денежных средств физических и юридических лиц в особо крупном размере при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности).
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что в Волгограде неожиданно для вкладчиков закрылся ПК «Станичник», офис которого работал на ул. Маршала Еременко, 142а. В отделении Центробанка тогда поясняли, что усматривают признаки пирамиды и нелегального кредитора в деятельности ПК «Станичник».
Реклама
«Ни стадиона, ни Волги»: волгоградцев возвращают во времена беспросветной точечной застройки30.07.2021 19:29
Расследования 30.07.2021 19:29
Организатора концерта «Руки вверх!» судят в Волгограде30.07.2021 11:12
Расследования 30.07.2021 11:12
Жителя Волжского отправили в колонию строгого режима за оправдание терроризма30.07.2021 09:20
Расследования 30.07.2021 09:20
Скандальная закупка Волгоградского противочумного института «запахла» криминалом29.07.2021 09:43
Расследования 29.07.2021 09:43
В Волгограде мошенники нажились на сдаче в аренду несуществующих квартир29.07.2021 08:46
Расследования 29.07.2021 08:46
В Волгограде разыскивают маньяка-педофила28.07.2021 17:56
Расследования 28.07.2021 17:56
Вычислили по закладчику: полиция раскрыла крупную сеть наркоторговцев в Волгограде28.07.2021 17:03
Расследования 28.07.2021 17:03
Дело волгоградского генерала Музраева рассмотрит судья Генералов28.07.2021 11:29
Расследования 28.07.2021 11:29
Двоих обвиняемых по делу о взрыве газовой заправки в Волгограде отдали под суд27.07.2021 16:49
Расследования 27.07.2021 16:49
В Волгограде напавший на полицейских с железным прутом водитель уезжает в колонию27.07.2021 11:05
Расследования 27.07.2021 11:05
За попытку подкупить полицейского в Волгоградской области водитель получил срок26.07.2021 18:03
Расследования 26.07.2021 18:03
Продавшую поддельный сертификат медсестру задержали с поличным в Волгограде26.07.2021 16:14
Расследования 26.07.2021 16:14
Под Волгоградом после смерти утонувшего в ванне младенца возбуждено уголовное дело26.07.2021 13:06
Расследования 26.07.2021 13:06
В Волгограде владелец сауны выплатит компенсацию за смерть клиента25.07.2021 13:49
Расследования 25.07.2021 13:49
Кусалась и кидалась с ножницами: мамаша из Волгоградской области издевалась над своими детьми25.07.2021 10:29
Расследования 25.07.2021 10:29
Реклама