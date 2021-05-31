"Дедушка принес миллион": в Волгограде рухнули еще две финансовые пирамиды





Пайщики двух потребительских кооперативов, которые работали в Волгограде, не могут в прямом и переносном смысле достучаться до офисов компаний, куда они принесли свои сбережения в надежде на высокий доход, но, похоже, их просто потеряли. Сначала тревогу забили пайщики ПК «Станичник», офис которого работал на ул. Маршала Еременко, 142а. Помещение уже закрыто какой день, на телефонные звонки в компании не отвечают. Такая же ситуация и с ПК «Медфарм». Филиал компании, зарегистрированной в Московской области, располагался на улице Мира, 20. Однако теперь здесь нет никаких вывесок. Соответственно, и дозвониться до сотрудников пайщикам не удается.

Как рассказал ИА «Высота 102» волгоградец Сергей, он доверил ПК «Медфарм» свои сбережения в размере 350 тысяч рублей. Однако проценты успел получить всего один раз – и офис закрылся. "Когда я заключал договор с "Медфармом", они мне предоставили сертификат якобы о страховании моего вклада. К сожалению, только теперь я узнал, что, оказывается, отношения со страховой компанией они расторгли еще в январе этого года. Я уже обратился за помощью к юристам, написал заявление и в полицию", - говорит волгоградец. По его сведениям, еще несколько человек потеряли в "Медфарме" свои деньги. "Один дедушка вообще им миллион принес. Представляю, в каком он сейчас состоянии", - рассказал Сергей.

Мечутся от безысходности и пайщики ПК "Станичник". В Волгоградском УФАС подтвердили, что к ним стали поступать звонки от граждан, которые потеряли связь с ПК «Станичник». В антимонопольном органе напомнили, что все профессиональные участники финансового рынка поднадзорны Банку России. Организации, не состоящие в соответствующих реестрах Центробанка, не имеют права оказывать финансовые услуги населению, пояснили здесь, а граждане, доверяясь подобным организациям, подвергают себя серьезным рискам.

В отделении Центробанка пояснили, что потребительские кооперативы и общества не поднадзорны этому ведомству и осуществляют свою деятельность в соответствии с законом «О потребительской кооперации», который был принят еще в 1992 году. Однако в ЦБ усматривают признаки финансовой пирамиды в деятельности ПК «Медфарм» и признаки пирамиды и нелегального кредитора – в деятельности ПК «Станичник».

Так, офисы «Медфарма» работали в четырех регионах России, в том числе в Краснодарском крае, в Волгоградской и Ростовской областях и в республике Крым. Осенью прошлого года к омпания начала публиковать рекламу в региональных печатных СМИ, преимущественно – в бесплатных, которые обычно раскладывают в почтовые ящики, ориентируясь на социально незащищенные слои населения. В размещаемой рекламе гражданам обещали выплату процентов в размере от 12% до 54% годовых.

На сайтах компании заявлялось, что она направляет привлеченные средства в «фармацевтику». Однако это не подтверждается информацией сайта госзакупок, а также официальных сайтов аптечных сетей или производителей медпрепаратов (ПК Медфарм среди контрагентов не упоминается). В компании дарили подарки за участие, в том числе новым пайщикам, делали акцент на страховании сбережений, тогда как в государственной системе страхования вкладов участвуют только банки. Лицензии ЦБ потребительский кооператив не имел, а пайщикам обещали высокий процент. При этом инвестированием здесь не занимались.

Но, если ПК «Медфарм» «пришел» к нам из столичного региона, то «Станичник» - наш, «родной». Компания была зарегистрирована в Волгограде в 2019 году. Потребительское общество в январе 2021 года стало активно распространять рекламу в региональных печатных СМИ, на билбордах и на радио. При этом у «Станичника» не имелось лицензии банка России, средства привлекались под высокий процент. Мало того, здесь предоставляли займы под залог недвижимости без соответствующего разрешения.

В пресс-службе Банка России (отделение Волгоград) напомнили, что, прежде чем доверять своей компании, нужно тщательно ее проверить: найти ее в реестрах легальных финансовых организаций, проверить данные в ЕГРЮЛ, на сайте ФНС, прочитать отзывы в интернете, имея в виду, что однотипные хвалебные отклики могут быть фальшивкой, изучить документы компании и т.д.

«Иногда финансовые пирамиды маскируются под легальных участников финансового рынка, поэтому следует помнить, что даже находящиеся под надзором Банка России КПК (кредитные потребительские кооперативы) не вправе принимать новых членов и привлекать денежные средства от своих пайщиков в период, когда кооператив не является членом одной из саморегулируемых организаций, объединяющих КПК», - пояснили в финансовом ведомстве.

А пока у волгоградцев, которые не могут найти ни своих денег, ни тех, кому они из доверили, остается один вариант – просить помощи у правоохранительных органов в розыске своих денег и исчезнувших сотрудников потребительских кооперативов.

Напомним, после громких дел, связанных с финансовыми пирамидами «МММ», «Русский селенг», «Хопер», волгоградцы продолжают «попадаться» на удочки их последователей. Так, за последние несколько лет в регионе рухнули финансовые компании и их филиалы – «Кэшбери», КПК «Диамант», группа «Лайф» и т.д. Однако некоторых граждан это не останавливает. И они продолжают верить в магическую силу обещанных процентов, забывая об известной пословице про бесплатный сыр.