В Волгограде мошенники нажились на сдаче в аренду несуществующих квартир





Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении организатора ОПГ, обвиняемого в мошенничестве под видом оказания риэлторских услуг. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе надзорного органа, фигурантом дела стал 30-летний житель Краснослободска Среднеахтубинского района. Мужчина совместно с 22 сообщниками в период с мая 2015 года по июнь 2017 года похищал деньги у граждан под видом оказания риэлторских услуг. Участники преступной группы размещали в интернете объявления о сдаче жилья в аренду на длительный срок по заниженным ценам. При этом фактически никакое жилье они не сдавали, фотографии квартир для объявлений брали из сети Интернет.

После того, как потенциальный клиент обращался по указанным в объявлении контактным телефонам, обвиняемые предлагали передать 5 тысяч рублей якобы в счет оплаты стоимости квартиры. Затем сообщники просили клиентов подписать договоры об оказании информационных услуг, после чего на связь с гражданами больше не выходили.

Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.

Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину фигурант уголовного дела полностью признал, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ворошиловский районный суд Волгограда.

Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.



