Волгоградским болельщикам стали возвращать деньги за пропущенный матч

Спорт 25.07.2021 11:29
0
25.07.2021 11:29
Волгоградским болельщикам возвращают деньги на купленные на матч с «СКА-Хабаровск» билеты. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, возврат денег начался сегодня – деньги автоматически придут на карты тем, кто приобрел билеты. Причем некоторые болельщики уже порадовали новостью, что деньги за пропавшие билеты они получили еще накануне.
Напомним, матч «Ротора» и «СКА-Хабаровск» прошел без зрителей – такое решение было принято Роспотребнадзором из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Болельщики были возмущены, что об этом сообщили в последний момент, когда почти все билеты были раскуплены.
Фото СК "Ротор" ВК.
Реклама
Волгоградский «Ротор» и "СКА-Хабаровск» сыграли по нулям24.07.2021 21:14
Спорт 24.07.2021 21:14
Волгоградские болельщики возмущены закрытием матча с клубом из Хабаровска для зрителей24.07.2021 12:40
Спорт 24.07.2021 12:40
Матч волгоградского «Ротора» с «СКА-Хабаровск» пройдет без зрителей23.07.2021 23:24
Спорт 23.07.2021 23:24
Волгоградская ватерполистка поделилась снимками с открытия Олимпиады в Токио23.07.2021 21:05
Спорт 23.07.2021 21:05
На матчи волгоградского "Ротора" пустят только 500 болельщиков23.07.2021 13:44
Спорт 23.07.2021 13:44
Еле проснулись: волгоградский "Ротор" сыграл вничью с клубом из Подмосковья17.07.2021 21:08
Спорт 17.07.2021 21:08
Волгоградский «Ротор» открыл ничьей сезон в ФНЛ10.07.2021 21:02
Спорт 10.07.2021 21:02
На «Волгоград Арене» предлагают места для болельщиков за миллион рублей01.07.2021 12:46
Спорт 01.07.2021 12:46
Волгоградский «Ротор» проведет первый матч в ФНЛ с клубом бывшего главного тренера16.06.2021 15:05
Спорт 16.06.2021 15:05
В парке Волгограда трансляцию матчей Евро-2020 прекратили из-за COVID-1912.06.2021 13:39
Спорт 12.06.2021 13:39
Зона просмотра матчей Евро-2020 открылась в волгоградском парке11.06.2021 22:26
Спорт 11.06.2021 22:26
Леонид Слуцкий на своем будущем стадионе в Волгограде пробил пенальти в каске04.06.2021 15:31
Спорт 04.06.2021 15:31
Волгоградский «Ротор» уволил очередного главного тренера26.05.2021 13:44
Спорт 26.05.2021 13:44
Волгоградский боксер победил «Русскую Кувалду» и завоевал пояс WBC Silver22.05.2021 10:32
Спорт 22.05.2021 10:32
В волгоградском «Роторе» больше не будут жаловаться на вылет из РПЛ21.05.2021 15:41
Спорт 21.05.2021 15:41
Реклама