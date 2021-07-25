Волгоградским болельщикам стали возвращать деньги за пропущенный матч





Волгоградским болельщикам возвращают деньги на купленные на матч с «СКА-Хабаровск» билеты. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, возврат денег начался сегодня – деньги автоматически придут на карты тем, кто приобрел билеты. Причем некоторые болельщики уже порадовали новостью, что деньги за пропавшие билеты они получили еще накануне.

Напомним, матч «Ротора» и «СКА-Хабаровск» прошел без зрителей – такое решение было принято Роспотребнадзором из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Болельщики были возмущены, что об этом сообщили в последний момент, когда почти все билеты были раскуплены.

Фото СК "Ротор" ВК.