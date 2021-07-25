В Волгограде владелец сауны выплатит компенсацию за смерть клиента





Ворошиловский районный суд Волгограда взыскал компенсацию морального вреда с индивидуального предпринимателя за получение тяжких травм одним из посетителей, от которых он умер. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе районного суда, с иском обратился родственник мужчины, который при посещении Центра здоровья и отдыха «SQ», расположенного на улице Рабоче-Крестьянской, поскользнулся на кафельном покрытии пола и ударился головой, получив закрытую черепно-мозговую травму. Впоследствии он скончался в больнице. Судом установлено, что в Центре здоровья и отдыха не были обеспечены надлежащие условия безопасности посетителей. Индивидуальный предприниматель А.А.Шмавонян должен будет выплатить родственнику погибшего 300 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

Как следует из информации, опубликованной на сайте Центра здоровья и отдыха «SQ», это заведение предоставляет услуги сауны, ресторана, гостиницы и фитнес-зала.



