Расследования

В Волгограде владелец сауны выплатит компенсацию за смерть клиента

Расследования 25.07.2021 13:49
0
25.07.2021 13:49


Ворошиловский районный суд Волгограда взыскал компенсацию морального вреда с индивидуального предпринимателя  за  получение тяжких травм одним из посетителей, от которых он умер. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе районного суда, с иском обратился родственник мужчины, который при посещении Центра здоровья и отдыха «SQ», расположенного на улице Рабоче-Крестьянской,  поскользнулся на кафельном покрытии пола и ударился головой, получив закрытую черепно-мозговую травму. Впоследствии он скончался в больнице. Судом установлено, что в Центре здоровья и отдыха не были обеспечены надлежащие условия безопасности посетителей. Индивидуальный предприниматель А.А.Шмавонян должен будет выплатить родственнику погибшего 300 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу. 
Как следует из информации, опубликованной на сайте Центра здоровья и отдыха «SQ», это заведение предоставляет услуги сауны, ресторана, гостиницы и фитнес-зала. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Для любителей шопинга: прививайтесь и выигрывайте
Расследования
25.07.2021 10:29
Расследования 25.07.2021 10:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.07.2021 21:22
Расследования 24.07.2021 21:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.07.2021 16:20
Расследования 24.07.2021 16:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.07.2021 17:58
Расследования 23.07.2021 17:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.07.2021 16:18
Расследования 23.07.2021 16:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.07.2021 15:10
Расследования 23.07.2021 15:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.07.2021 13:26
Расследования 23.07.2021 13:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.07.2021 12:05
Расследования 23.07.2021 12:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.07.2021 10:50
Расследования 23.07.2021 10:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.07.2021 09:33
Расследования 23.07.2021 09:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.07.2021 13:13
Расследования 22.07.2021 13:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.07.2021 12:05
Расследования 22.07.2021 12:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.07.2021 12:49
Расследования 21.07.2021 12:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.07.2021 19:17
Расследования 19.07.2021 19:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.07.2021 13:04
Расследования 19.07.2021 13:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:49
В Волгограде владелец сауны выплатит компенсацию за смерть клиентаСмотреть фотографии
12:04
Улучшений нет: в Волгоградской области 317 новых случаев коронавируса и 13 смертейСмотреть фотографии
11:29
Волгоградским болельщикам стали возвращать деньги за пропущенный матчСмотреть фотографии
10:29
Кусалась и кидалась с ножницами: мамаша из Волгоградской области издевалась над своими детьмиСмотреть фотографии
09:50
Третья смерть за два дня: в Котельниковском районе Волгоградской области снова погиб водительСмотреть фотографии
09:39
Жители поселка Волгограда устлали дорогу коврамиСмотреть фотографии
21:22
В Волгограде подросток на электросамокате покалечил 7-летнюю девочкуСмотреть фотографии
21:14
Волгоградский «Ротор» и "СКА-Хабаровск» сыграли по нулямСмотреть фотографии
20:07
«Клялся у Вечного огня»: жители Михайловки обвинили нового мэра в недоступности для народаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:28
В Волгоградской области из-за работы по ночам закрыли кафе «Блэк Кэт»Смотреть фотографии
16:20
В Волгограде после дождей выросли гигантские грибыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:05
Останки кинотеатра «Юбилейный» в Волгограде сняли с торговСмотреть фотографии
13:02
Страшная цифра: в Волгоградской области коронавирус забрал рекордное количество жизнейСмотреть фотографии
12:40
Волгоградские болельщики возмущены закрытием матча с клубом из Хабаровска для зрителейСмотреть фотографии
11:59
Детская площадка в Волгограде заросла бурьяномСмотреть фотографии
11:58
Поволжский банк Сбербанка с прискорбием сообщаетСмотреть фотографии
10:03
Красные гаражи снесут в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:45
В Волгоградской области в ДТП разбились насмерть двое водителей, двое пассажиров госпитализированыСмотреть фотографии
09:31
В Волгограде сгорела маршруткаСмотреть фотографии
09:18
На хлопчатобумажном комбинате в Волгоградской области два часа тушили пожарСмотреть фотографии
23:24
Матч волгоградского «Ротора» с «СКА-Хабаровск» пройдет без зрителейСмотреть фотографии
21:05
Волгоградская ватерполистка поделилась снимками с открытия Олимпиады в ТокиоСмотреть фотографии
19:57
Власти опровергли массовый снос домов в «Белой даче» под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:21
Волгоградское УФАС нашло нарушения в аукционе на ремонт депутатских туалетовСмотреть фотографии
18:18
«Границы соблюдены»: природоохранный прокурор проверил будущую трассу под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:58
В Волжском проломившего голову таксисту 17-летнего подростка заключили в СИЗОСмотреть фотографии
17:38
Первый самолет с туристами из Волгограда улетел в ТурциюСмотреть фотографии
16:33
Пьяный мужчина час простоял на карнизе 16-го этажа в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:20
Волгоградка пырнула соседку из-за сбежавшей беременной кошкиСмотреть фотографии
16:18
В ГУ МВД по Волгоградской области проверят информацию о "пьяном" ДТП с участием начальника полиции ВолжскогоСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 