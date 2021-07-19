Подростка насмерть засыпало зерном на ферме в Волгоградской области

Происшествия 19.07.2021 13:10
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19.07.2021 13:10
Уголовное дело возбуждено по факту гибели 17-летнего работника крестьянско-фермерского хозяйства в Даниловском районе. Подросток погиб во время разгрузки КАМАЗа с зерном, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.
Трагедия произошла днем 18 июля. Во время разгрузки грузовика молодой человек упал в зерноприемник, где его засыпало 14 тоннами пшеницы. Другие работники немедленно бросились откапывать подростка, но было уже поздно. От полученных травм юноша скончался на месте происшествия.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается. Прокуратура Волгоградской области организовала надзорную проверку по факту гибели подростка.
Фото: guffoto, ru.depositphotos.com.
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